San Nicolás recibió al Car Show

Por primera en su historial, el Car Show Santafesino se presentó este fin de semana en el autódromo "San Nicolás Ciudad", de la vecina provincia de Buenos Aires, para disputar la quinta fecha de su temporada 2019.

Tal como adelantamos oportunamente, no estuvo compitiendo el Turismo Fiat Santafesino, ante la imposibilidad de convocar un parque de máquinas que pueda ofrecer un espectáculo atractivo.

Las restantes categorías, sin embargo, brindaron interesantes competencias en el trazado del norte bonaerense, las que tuvieron como vencedores a Julio Debonis, en la Clase 1; Sergio Toledo, en el Turismo Fiat Standard; Esteban Zuberbhüler, en la Fórmula 3 Santafesina; Nicolás Perren, en el Fiat 600 TS; Héctor Faín (Falcon), en el TC 4000 SS y Emiliano Urquiza (Clio), en el TS 1800.

Entre los rafaelinos, merece destacarse el tercer puesto logrado por Juan Ignacio Canela (Kinetic), que volvió a festejar en el podio del TS 1800, tal como había ocurrido en la prueba anterior, disputada en esta ciudad.

Las finales de la quinta fecha arrojaron las siguientes clasificaciones:



Clase 1: 1º Julio Debonis (Corsa), en 21m56s029, a un promedio de 129,925 Km/h; 2º Darío Martino (Palio) a 305 milésimas; 3º Pablo Moreno (Ka) a 22s643 y 4º Luis Orazi (Corsa) a 1 vuelta).



Turismo Fiat Standard: 1º Sergio Toledo (128), en 23m09s960, a un promedio de 123,220 Km/h; 2º Joaquín Trotti (Uno) a 252 milésimas; 3º Mauricio Luciano (Uno) a 13s855; 4º Danilo Rolle (Uno) a 27s899; 5º Damián Ghione (Duna) a 27s899; 6º Marco Demarchi (Uno) a 1 vuelta; 7º Thomas Arcari (Uno) a 2 vueltas; 8º Martín Mansilla (Uno) a 4 vueltas; no clasificaron Leandro Canteli (Palio) y Santiago Migliore (Uno); fue excluido por técnica Francisco Caffaratti (Uno).



Fórmula 3 Santafesina: 1º Esteban Zuberbühler, en 26m07s846, a un promedio de 99,970 Km/h; 2º Emmanuel Saboretti a 795 milésimas; 3º Manuel Macarro a 1s371; 4º Gaspar Chansard a 2s049; 5º Tomás Campra a 2s713; 6º Brian Massa a 3s463; 7º Adrián Melnyk a 2 vueltas y 8º Fabián Mainero a 2 vueltas; no clasificaron Alvaro Bautista, Joaquín Ricciotti, Alfredo Esterkin y Lautaron Cantón; no largaron Felipe Granata y Marcos Karlen; fue excluido por recibir ayuda externa Leonardo Petrolati.



Fiat 600 TS: 1º Nicolás Perren, en 22m33s457, a un promedio de 126,332 Km/h; 2º Luis Cifre a 2s191; 3º Nicolás Aimar a 4s171; 4º Sebastián Grosso a 7s937; 5º Eduardo Bertone a 8s067; 6º Ezequiel Trulié a 11s877; 7º Alejandro Cipolat a 34s475; 8º Federico Sabá a 47s751; 9º Javier Melidoro a 53s224; 10º Fabricio Trotti a 53s415; 11º Gonzalo Lazzarotto a 1m26s920; 12º Emilio Sosa a 1 vuelta; 13º Adrián Lazzarotto a 1 vuelta; 14º Exequiel Páez a 2 vueltas; no clasificó Joaquín Del Pino.



TC 4000 SS: 1º Héctor Faín (Falcon), en 24m17s179, a un promedio de 136,897 Km/h; 2º Mauro Perassi (Fairlane) a 8s474; 3º Ezequiel Perren (Falcon) a 9s534; 4º Mario Belich (Fairlane) a 10s186; 5º Juan Pablo Massello (Falcon) a 44s037; 6º Omar Cardetti (Falcon) a 57s627; 7º Daniel Caluch (Falcon) a 1 vuelta); no clasificaron Santiago Almeida (Chevy) y José Luis Schnidrig (Falcon); fue excluido por técnica Esteban Cassou (Chevy).



TS 1800: 1º Emiliano Urquiza (Clio), en 24m16s499, a un promedio de 136,851 Km/h; 2º Renzo Testa (Clio) a 1s167; 3º Juan Ignacio Canela (Kinetic) a 8s170; 4º José Ignacio Bailone (Clio) a 8s594; 5º Santiago Viscovich (Kinetic) a 16s225; 6º Santiago Trípodi (Etios) a 18s019; 7º Martín Ferrero (Clio) a 19s522; 8º Diego Rossi (Onix) a 22s235; 9º Franco Bosio (Clio) a 33s293; 10º Guillermo Cavigliasso (Onix) a 35s800 y 11º Lucas Huser (Clio); no largó José Luis Costamagna (Trend).