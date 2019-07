Agustín Canapino y su actuación en Stock Car Deportes 22 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA EQUIPO CHEVROLET YPF AGUSTIN CANAPINO. El arrecifeño con el Chevrolet que corrió en el Stock Car.

Dentro del marco de la proyección internacional que Chevrolet tiene con su piloto Agustín Canapino, el arrecifeño cerró su segunda presentación en Stock Car con un destacado desempeño en el circuito de Santa Cruz Do Sul, a bordo del Chevrolet Cruze del Equipo Hot Car Competições.

Tras un sábado de entrenamientos y clasificación, Agustín afrontó el domingo las dos competencias de la quinta fecha del año de la categoría.

En la primera largó 17° y rápidamente supo aprovechar circunstancias en pista para avanzar y quedar cerca de los 10 primeros. Posteriormente, en el giro 16, realizó su parada en boxes para cambiar el neumático trasero derecho y volvió a la pista en el puesto 10. Pocos giros después fue superado por Lucas Foresti, con quien peleó hasta la bandera a cuadros por ganar ese 10° lugar que valía el 1° de la grilla para la Carrera 2.

Minutos más tarde se puso en marcha la segunda prueba en Santa Cruz do Sul, de igual duración que la primera (40 minutos + 1 vuelta) y Canapino largó 11° con el objetivo de escalar en el clasificador. Pudo ganar dos ubicaciones en el inicio pero luego notó que no acertaron con la estrategia elegida junto al Equipo Hot Car Competições. Sin embargo se mantuvo entre los 10 mejores hasta la vuelta 11, cuando recibió un toque que lo dejó fuera de competencia.

El arrecifeño expresó que "fue una buena experiencia. En la Carrera 1 largamos 17° y se hizo un gran trabajo, llegamos al puesto 11, muy cerquita del 10°, peleando con Foresti por largar 1° en la Carrera 2. Ese era el objetivo, no se pudo por muy poco. En la Carrera 2 descubrimos que la estrategia era otra, había que cambiar neumáticos. Yo tenía gomas usadas y poco combustible y me pasaban fácil. Así que traté de aguantar hasta que los de gomas nuevas intentaron avanzar rápido y recibí un toque que me dejó fuera de carrera. Mucho no pude hacer, pero de todos modos estaba para terminar entre el 10° y 12° lugar por estar con neumáticos usados. Fue una linda experiencia, faltó muy poco para el objetivo de la Carrera 1, muy buen potencial. Gracias Chevrolet y Equipo Hot Car Competições por haber hecho un gran trabajo. Me voy muy contento".