“Estoy contento y muy ilusionado” Deportes 22 de julio de 2019 Por Martin Ferrero El defensor Franco Racca habló sobre su arribo a la Crema, contó cómo se preparan para la próxima temporada y cuáles son los objetivos.

FOTO LA OPINION FRANCO RACCA. / El defensor central que viene del Deportivo Morón.

Atlético de Rafaela continúa con su puesta a punto para la siguiente campaña en la principal categoría de ascenso del fútbol argentino y lo hace con muchas caras nuevas. El defensor, Franco Racca es una de las once incorporaciones que llegaron a Alberdi y contó cómo se acoplaron los refuerzos que llegaron, los objetivos que tendrá la ‘Crema’ en el torneo de la Primera Nacional que comenzará el próximo 17 de agosto.



-¿Cómo se vienen preparando para la próxima temporada? Pasan los amistosos y los resultados acompañan, pero lo más importante pasa por otro lado…

-Si, sin dudas, estos amistosos sirven, uno se va conociendo, con el paso de los entrenamientos lo mismo, son muy positivos. Sirven para ir agarrando la idea del técnico, uno ya la tiene pero hay que tratar de trasmitirle a los compañeros. Veo que están muy bien, son inteligentes y va a costar casi nada, para eso sirven estos amistosos, para agarrar ritmo, confianza e ir perfilándose para lo que viene.



-La gran mayoría de los que llegaron conocen la idea del cuerpo técnico, ya lo tuvieron en otros clubes. Ahora hay que ‘ensamblar’ todas las piezas y aplicarlo acá.

-Si, viene saliendo con el orden que quieren ellos, pienso que vamos a andar bien, se tienen que complementar algunas cositas todavía, es difícil porque somos muchos jugadores nuevos, cada uno viene con diferentes técnicos, diferentes formas de entrenar y jugar pero no va a costar nada por la calidad de jugadores que hay.



-¿Qué significa esta posibilidad de llegar a Atlético?

-Estoy muy contento con esta posibilidad de estar acá, ilusionado. Desde que viene empecé a observar cosas de mis compañeros, en el club, me encantó, todas las comodidades y como nos tratan, estoy muy ilusionado, lo mismo noto en mis compañeros y eso es importante, tener esas ganas de ganar, de llevar a este club lo más alto posible es un paso muy importante y pienso que nos va a ayudar para lograr el objetivo.



-Son conscientes que el hincha quiere ver al equipo peleando por alguno de los ascensos.

-Si, es normal que la gente quiera que Atlético este lo más arriba, uno que mamó fútbol desde chico sabe que Atlético prácticamente es de primera, se había afianzado bien y ahora le toca, circunstancialmente, estar en la B Nacional como bien sabemos es una primera, con muchos equipos muy poderosos y va a ser un torneo duro pero vamos a estar a la altura.