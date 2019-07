Vuelven las clases en Santa Fe Información General 22 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Miles de alumnos santafesinos de distintos niveles de educación volverán hoy a las aulas tras el período de las vacaciones de invierno que este año se extendió entre el lunes 8 de julio y el viernes pasado en toda la Provincia. Mientras tanto, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y también de la Provincia de Buenos Aires recién hoy comenzarán el receso de mitad de año.

Según el calendario escolar para el ciclo lectivo 2019, las clases concluirán el próximo 13 de diciembre en la provincia de Santa Fe aunque claro está que los últimos días son más relajados para los alumnos que alcanzaron los objetivos -y las notas- para pasar de grado o de año en tanto que son más intensos y cargados para quienes deben transitar recuperatorios.

De todos modos, los chicos ya comienzan a hacer cálculos de los próximos feriados. Por caso, en agosto no se dictarán clases el lunes 12 de agosto en el turno mañana en aquellos establecimientos educativos que funcionen como centros de votación de las elecciones primarias nacionales. Y el 19 de agosto tampoco habrá actividad escolar debido al nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que ocurrirá el sábado 17 pero al ser un feriado trasladable la celebración se pospone dos días. En consecuencia, habrá tres días no laborales, entre el propio 17 hasta el lunes 19 de agosto inclusive.



FERIA JUDICIAL

Si bien hoy las escuelas recuperan su fisonomía habitual en tiempos de clases, los Tribunales santafesinos todavía estarán de feria hasta mañana inclusive. Esto es así ya que la feria comenzó el pasado 10 de julio, luego del día no laborable que fue el 8 de julio y el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia.