Quilmes le ganó a Atlético y clásico igualado en Sunchales

En la tarde de ayer se completó la primera fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de cinco encuentros.

En nuestra ciudad, en barrio Italia, Argentino Quilmes derrotó 1-0 a Atlético de Rafaela y así comenzó con el pie derecho esta segunda parte del oficial.

En otro de los juegos destacados de la jornada, el clásico de Sunchales, terminó igualado 1 a 1. Por su parte, Sportivo Norte se volvió con un punto de su visita a Tacural.

Hay que recordar que en los adelantos 9 de Julio le ganó 2-1 a Ferro y Ben Hur 1-0 a Peñarol.



Brown San Vicente 1 vs Deportivo Ramona 0



Cancha: Brown de San Vicente.

Árbitro: Gonzalo Hidalgo.

Reserva: 1-0



Gol: PT 40m Maximiliano Bustamante (B).



Argentino Quilmes 1 vs Atlético de Rafaela 0



Estadio: Agustín Giuliani.

Árbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 2-0



Gol: PT 9m Sebastián Muriel (AQ).



Deportivo Libertad 1 vs Unión de Sunchales 1



Estadio: Plácido Tita.

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 0-0



Goles: PT 36m Diego López (U) y ST 25m de penal Kevin Muñóz (L). Incidencia: Expulsado: ST 24m Joaquín Alassia (U)



Deportivo Tacural 0 vs Sportivo Norte 0



Cancha: Deportivo Tacural.

Árbitro: Silvio Ruiz.

Reserva: 2-3



Goles: no hubo.



Florida de Clucellas 5 vs Talleres de María Juana 0



Cancha: Florida de Clucellas.

Árbitro: Franco Ceballos.

Reserva: 1-0



Goles: PT 26m Mauro Montenegro (F), PT 40m Claudio Meyer (F), ST 4m Alberto Luque (F), ST 24m Maximiliano Gilli (F), ST 33m Fernando Marchisone (F).



Próxima fecha (2°): Deportivo Ramona vs Talleres de María Juana, Sportivo Norte vs Florida de Clucellas, Ben Hur vs Deportivo Tacural, Unión de Sunchales vs Peñarol, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Libertad, Atlético de Rafaela vs 9 de Julio, Brown de San Vicente vs Argentino Quilmes.