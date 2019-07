Todo lo sucedido en la zona Deportes 22 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En la tarde de ayer se completó la sexta fecha del Apertura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, que se había puesto en marcha el último jueves con el adelanto de la zona norte que ganó Independiente San Cristóbal 1-0 ante Humberto.

Todo lo ocurrido, las posiciones y lo que se le viene a cada uno.



ZONA NORTE



Sportivo Roca 1 vs. Independiente Ataliva 0, Deportivo Aldao 4 vs. Tiro Federal de Moisés Ville 1, Moreno de Lehmann 1 vs. Deportivo Bella Italia 2 Libre: Arg. Vila.



Próxima fecha (7°): Independiente San Cristóbal vs Moreno de Lehmann, Dep. Bella Italia vs Dep. Aldao, Tiro Federal de Moisés Ville vs Sp. Roca, Independiente Ataliva vs Arg. Vila. Libre: Arg. Humberto 1°



Las Posiciones: Sp. Roca 11, puntos; Bella Italia 10; Arg. Humberto 9; Ind. San Cristóbal 9; Arg. Vila 8; Dep Aldao 8; Tiro Federal 6; Moreno 4; Ind. Ataliva 2.



ZONA SUR



Atlético Esmeralda 1 vs. Atlético María Juana 0, Zenón Pereyra 0 vs. Libertad Estación Clucellas 0, Deportivo Josefina 1 vs. San Martín de Angélica 1, Bochófilo Bochazo 1 vs. Sportivo Santa Clara 1. Libre: La Hidráulica.



Próxima fecha (7°): Sp. Santa Clara vs Dep. Josefina, San Martín de Angélica vs Zenón Pereyra, Libertad Estación Clucellas vs Atlético Esmeralda, Atlético María Juana vs La Hidráulica. Libre: Bochófilo Bochazo.



Las Posiciones: Bochazo 14, puntos; Josefina 13; La Hidráulica 9; Atl. Esmeralda 9; Atlético (MJ) 6; Sp. Santa Clara 6; San Martín 5; Libertad E.C. 2; Zenón Pereyra 1.



PRIMERA C



El torneo Clausura de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su tercera fecha. Juventud Unida de Villa San José, que llegaba como único líder, cayó de local con Defensores de Frontera y ahora son tres los punteros.

Lo sucedido, las posiciones y lo que se viene.



Los partidos: Sportivo Aureliense 2 vs Deportivo Susana 2, Juventud Unida de Villa San José 2 vs Defensores de Frontera 3, Atlético San Isidro de Egusquiza 4 vs Belgrano de San Antonio 3.



Próxima fecha (4°): Deportivo Susana vs Belgrano de San Antonio, Defensores de Frontera vs San Isidro de Egusquiza, Sportivo Aureliense vs Juventud Unida de Villa San José.



Las Posiciones: Juv. Unida 6, puntos; Def. de Frontera 6; Atlético San Isidro 6; Dep. Susana 4; Sp. Aureliense 4; Belgrano San Antonio 0.