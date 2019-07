Trágico vuelco de la camioneta en la que viajaba el cantante El Pepo

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El popular cantante de cumbia "El Pepo" resultó herido y dos personas murieron ayer al accidentarse la camioneta en la que viajaban por una ruta cercana a la localidad bonaerense de Dolores y la Justicia pidió su detención preventiva.

Este sábado, y según informaron fuentes policiales y judiciales, la fiscal de Dolores Verónica Raggio, dispuso que Rubén Darío "El Pepo" Castiñeiras, de 44 años, quede imputado por los delitos de "doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas".

La fiscal dispuso la medida y que el cantante permanezca internado con custodia policial, hasta que se aclare lo ocurrido en el accidente en el que murieron dos personas que lo acompañaban y una tercera resultó herida.

"El Pepo", tuvo que ser trasladado al Hospital San Roque, de esa localidad bonaerense, al igual que la corista Romina Candias, de 28 años, que también viajaba en el vehículo; mientras que las personas que fallecieron en el lugar del accidente son el trompetista Nicolás Carabajal y el representante Ignacio Abosaleh.

El accidente, según las fuentes, ocurrió este sábado a la madrugada cuando la camioneta que conducía "El Pepo" iba por la Ruta Provincial N° 63, a la altura del kilómetro 8,5, en sentido hacia la Costa atlántica y según trascendió quiso esquivar algo que se le cruzó y volcó. En la camioneta, una Honda CRV, iban al menos cuatro personas: el cantante, otros dos hombres y una mujer.

El director del Hospital San Roque de Dolores, Jorge Sepero, informó que el cantante tiene "traumatismos leves" y "escoriaciones en el rostro", por lo que estaba "fuera de peligro". Respecto a la joven que también fue internada, el médico precisó en declaraciones a Radio Mitre que también estaba "fuera de peligro", pero con una "fractura de pierna".

El accidente se produjo en el paraje Sol de Mayo y al momento del impacto la visibilidad se habría encontrado reducida por niebla.

En un video que publicó el portal Crónica se puede ver al músico después del accidente y en el que se lo escucha decir: "Yo no manejaba, iba manejando Nacho, el pibito que está muerto ahí".

Trascendió que "El Pepo" y sus tres acompañantes viajaban hacia la Costa atlántica, donde se iban a presentar en San Bernardo y Villa Gesell.

Horas antes del fatídico hecho, los jóvenes que murieron en el vuelco habían compartido en las redes la última foto en la que se los ve juntos. Allí se los ve sonrientes y felices de estar cumpliendo con su rutina de trabajo. "Se viaja con la banda a la Costa esta noche. #El_Pepo en San Bernardo & Villa Gesell", escribieron en sus cuentas de Facebook, junto a la imagen.



EL PEPO

Según publicó La Nación, El Pepo fue el líder de Los Gedes, una banda de cumbia tropical que surgió en 2002 y que llegó a estar a la altura del grupo Damas Gratis. "No creo que haya podido disfrutar de ese momento. Yo cantaba bajo los efectos de las sustancias y así no captaba nada en mi memoria. Me perdí mil momentos lindos", dijo en el programa Marley Presenta en 2016. En varias entrevistas contó que pasó de una infancia feliz a las adicciones.

"Mis problemas empezaron a los 14 años. Mis padres no tenían las herramientas para tratarme. Sufrieron mucho. Cuando salí de la cárcel tuve una charla muy profunda con mi papá. Le pude agradecer antes de que muera", reveló en ese programa.

Tras vivir en la Vila 1-11-14 de Buenos Aires donde conseguía droga, fue a parar a la cárcel por robo en 2008. En 2012 salió y pareció regresar a la escena musical. Incluso el cantante Pablo Lescano lo invitó a compartir escenario en el Luna Park. Sin embargo, El Pepo volvió a la villa, robó nuevamente y fue detenido. "En 2012 me dieron la posibilidad de hacer música en el penal de Ezeiza. Me llevaron a un módulo donde las cosas estaban más tranquilas. Con un par de músicos creamos la banda Bien de abajo. Eso me salvó para siempre", dijo en el programa de Susana Giménez.

"Soy El Pepo. Lo tuve todo: fans, fama, llenaba boliches y teatros, pero la droga me dejó sin nada. Me equivoqué y pagué con seis años de mi vida. Hasta que la música volvió a sonar", dijo recientemente.