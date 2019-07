Fernández defendió su rol en la campaña

BUENOS AIRES, 21 (NA).- El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, defendió ayer su rol en la campaña del peronismo y aseguró que "la idea de una campaña desordenada" por sus discusiones con periodistas "es algo que promueven el Gobierno y los medios", al tiempo que señaló que él no hace "un ocultamiento" de Cristina Kirchner.

Fernández se refirió en primer término a las actividades que desarrollan él y su compañera de fórmula por separado como parte de su estrategia de campaña y afirmó: "Yo no hago un ocultamiento de Cristina".

"Estoy orgulloso de que sea mi vicepresidenta, no la oculto, esa es una lectura que hacen algunos, pero lo que hicimos fue dividirnos el esfuerzo de recorrer el país", señaló el postulante presidencial en declaraciones a Radio Con Vos.

Consultado sobre la visión de una campaña desordenada y corrida del eje por sus discusiones con distintos periodistas, Fernández aseguró: "Es parte de una campaña contra nosotros que el Gobierno promueve".

En este sentido, aseguró que "muchos de los que hablan y se sienten ofendidos son consecuentes con el Gobierno, pero no es un desorden, la idea de la campaña desordenada es una cosa que promueven también los medios".

Fernández negó ser su propio jefe de campaña e indicó que la organización "está más en manos de Santiago Cafiero" aunque él está encima y agregó: "Hago política desde los 14 años. Soy alguien que conoce de campañas políticas. No necesito un asesor de imagen o un profesor de coaching que me enseñe a mentir como necesita Macri".

Por otra parte, destacó sus reuniones con gobernadores e intendentes de distintos puntos del país y puso como ejemplo que "intendentes de Córdoba cercanos a (el gobernador) Juan Schiaretti apoyan" su propuesta electoral.

"Para mí es una cuestión táctica y de estrategia unificar a todas las partes de la oposición. Hay además una propuesta de país. Macri va a dejar una crisis importante y tenemos que generar vínculos para gobernar el día de mañana, por eso les digo a los gobernadores que ellos tienen un rol central" agregó.

Finalmente, evitó hacer pronósticos sobre el resultado de los comicios y al ser consultado sobre los dichos del candidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Pichetto, que dijo que el Gobierno va a ganar en primera vuelta, disparó: "Yo no haga bravuconadas, para bravuconadas está él. Yo creo que tenemos que convencer hasta el último argentino".