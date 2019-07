Macri participó de un encuentro con militantes

BUENOS AIRES, 21 (NA).- El presidente Mauricio Macri participó este sábado de una choripaneada en un club porteño de Villa Pueyrredón, junto a jóvenes y candidatos porteños de Juntos por el Cambio, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, y conmemoró en las redes sociales los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, con un texto en el que llamó a "confiar en las propias fuerzas e ir siempre más allá".

Macri y Rodríguez Larreta concurrieron al Club 17 de Agosto del barrio porteño de Villa Pueyrredón para arengar a los militantes de Juntos por el Cambio, acompañados por los candidatos a diputados y senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires.

"Para nosotros el valor de la militancia, de la gente que está en la calle cara a cara es muy importante. Yo lo hago todo el día. Soy el primer militante. Me paso el día entero en la calle hablando con los vecinos", expresó Rodríguez Larreta durante el encuentro.

Y agregó: "Nosotros creemos mucho en el convencimiento del boca a boca. No hay nada más convincente que que un convencido te mire a los ojos. Y eso lo valoramos muchísimo, por eso hacemos encuentros".

Por su parte, el Presidente publicó un texto en sus redes sociales para conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, acompañado por la imagen de la Casa Rosada con una gigantografía de la icónica huella del astronauta Neil Armstrong en la superficie lunar.

"Nos recuerda lo mejor de los logros de la humanidad", expresó Macri en el texto, y agregó: "Si lo pensamos en otra escala, esa huella también es una invitación personal a confiar en las propias fuerzas e ir siempre más allá".

El jefe de Estado señaló que "la llegada a la Luna fue el resultado de la aceleración sin igual de descubrimientos, invenciones y progresos que se produjeron en las primeras seis décadas del Siglo XX", pero aclaró: "Sin embargo no deberíamos olvidar que los efectos de esa aceleración fueron tan extraordinarios como sangrientos".

"Las mismas innovaciones tecnológicas que liberaron las fuerzas para producir soluciones constructivas a las que nunca habíamos accedido, también liberaron otras fuerzas monstruosas que se usaron para la guerra y la devastación. Desde entonces el destino de la humanidad está en nuestras propias manos", expresó el Presidente.

En este sentido, agregó: "Podemos usar las tecnologías cada vez más poderosas para alcanzar un progreso infinito, para extender la salud , la vida, la inteligencia y la prosperidad de toda la humanidad; o podemos usarlas para la destrucción definitiva de la civilización y de toda la vida en nuestro planeta. Nosotros y las próximas generaciones viviremos acechados por este dilema fundamental".