El combustible no debería aumentar durante agosto Nacionales 21 de julio de 2019 Redacción Por SEGUN CECHA

BUENOS AIRES, 21 (NA).- El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), Carlos Gold, consideró que no hay motivos para aplicar una suba de combustibles, aunque aclaró que hay un incremento postergado que el Estado debe definir cuándo poner en marcha. .

"De acuerdo con las dos principales variables, que son el crudo y el tipo de cambio, no habría motivo para que se dé un nuevo aumento en agosto", sostuvo. A principios de julio hubo una suba de 2,5% en la petrolera YPF, mientras que en Shell el ajuste fue de 2,1% promedio en el país debido al alza de la presión impositiva.

En ese escenario, Gold subrayó que "en principio, los precios ya estarían en equilibrio".

Aclaró que la situación podría cambiar si hubiera "una disparada del crudo, que superara los 66 dólares el barril o un tipo de cambio por encima de los 45 pesos y medio".

En diálogo con Radio Con Vos, señaló que hay un incremento postergado "de alrededor de 90 centavos, un peso".

El Gobierno anunció a fines de junio que aumentaría sólo en parte el impuesto a los combustibles (ILC) que se actualiza de manera trimestral tomando de referencia la inflación.

El tributo tendría que haberse aplicado a principio del mes pasado, pero en la Secretaría de Energía decidieron postergarlo que no impactara en el Índice de Precios al Consumidor.

"El Estado puede definir cuándo va a ser el momento en el que se aplicaría lo que quedó pendiente del aumento impositivo. No se sabe si será en agosto o septiembre", resaltó Gold. Al ser consultado sobre la caída en el consumo del rubro, analizó que "el proceso de disminución de ventas se moderó", pero indicó que "falta un poco para recuperar terreno".

"Estamos esperando ansiosos que la tendencia vuelva a ser hacia arriba", aseguró, mientras explicó que si bien hubo cierre de "algunas estaciones de servicio", no hay un "cierre masivo".