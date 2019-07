Los Pumas estuvieron a un paso de hacer historia Deportes 21 de julio de 2019 Redacción Por Los All Blacks se impusieron por 20-16 en el encuentro que se jugó en Vélez y marcó el inicio del Rugby Championship. El rafaelino Mayco Vivas tuvo su debut en el seleccionado mayor argentino ingresando en el complemento.

FOTO WEB EN VÉLEZ. / Los Pumas recibieron a los poderosos All Blacks. FOTO WEB CON EL PUMA. / Mayco Vivas con ex compañeros de CRAR. Momento histórico para el rafaelino.

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, bregó con todo para poder derrotar a Nueva Zelanda, All Blacks, pero nuevamente dejó pasar una buena oportunidad y perdió por 20 a 16 en el debut de ambos equipos en la temporada 2019 del Rugby Championship.

A pesar del resultado adverso, la gran noticia, tiene que ver con el debut en un partido oficial del seleccionado mayor de rugby del rafaelino Mayco Vivas. El forward formado en CRAR ingresó a los 55 minutos en reemplazo de Nahuel Tetaz Chaparro.

El conjunto neocelandés logró apoyar dos tries en el ingoal argentino, que marcó uno a través de Emiliano Boffelli, pero en la última jugada el equipo albiceleste no pudo vencer a la defensa rival y debió resignarse.



Sudáfrica goleó a Australia



El Personal Rugby Championship 2019 comenzó en el Ellis Park de Johannesburgo. Allí, Sudáfrica le pegó a Australia con un contundente 35-17 para ser los líderes de este cuatro naciones acotado (de tres fechas). La gran figura del encuentro fue Hershel Jantjies, medioscrum que debutó y apoyó dos tries.

Hershel Jantjies, el 9, apoyó a los 11 minutos de juego y a los 62'. En el medio sumaron Lood de Jager y S'busiso Nkosi. El que completó el quinteto de tries de los Springboks fue Cobus Reinach. Además, Elton Jantjies, el 10, sumó las cinco conversiones. Por el lado de Australia, Dane Haylett-Petty los puso en partido en el primer tiempo y Bernard Foley le dio esperanza en el segundo, pero no les alcanzó.

Sudáfrica lidera porque logró el bonus ofensivo y llegó a cinco puntos. Nueva Zelanda, que le ganó con los justo a Los Pumas (20-16) quedó segundo, con cuatro unidades. Argentina sumó un poroto por perder por menos de siete.

En la próxima fecha, Los Pumas van contra los Wallabies en Brisbane y los All Blacks reciben a los Springboks en Wellington.