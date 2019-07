La actividad de la zona Deportes 21 de julio de 2019 Redacción Por PRIMERA B

El jueves por la noche Independiente San Cristóbal se impuso 1-0 en su visita a Argentino de Humberto, adelanto que dejó inaugurada la sexta fecha del torneo Apertura de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Con dicha victoria los ‘rojos’ se subieron a la cima de la Zona Norte, alcanzando a Argentino e Humberto. Este domingo, desde las 14hs Reserva y 15.30hs Primera, se completará dicho capítulo del principal certamen de ascenso liguista.



ZONA NORTE



Sportivo Roca vs. Independiente Ataliva (Leandro Aragno), Deportivo Aldao vs. Tiro Federal de Moisés Ville (Mauro Cardozo), Moreno de Lehmann vs. Deportivo Bella Italia (Sebastián Garetto). Libre: Arg. Vila.



Las Posiciones: Arg. Humberto 9, puntos; Ind. San Cristóbal 9; Sp. Roca 8; Arg. Vila 8; Dep. Bella Italia 7; Tiro Federal 6; Dep. Aldao 5; Moreno 4; Ind. Ataliva 2.



ZONA SUR



Atlético Esmeralda vs. Atlético María Juana (Ariel Gorlino), Zenón Pereyra vs. Libertad Estación Clucellas (Sergio Romero), Deportivo Josefina vs. San Martín de Angélica (Roberto Franco), Bochófilo Bochazo vs. Sportivo Santa Clara (Javier Simoncini). Libre: La Hidráulica.



Las Posiciones: Bochazo 13, puntos; Josefina 12; La Hidráulica 9; Atlético (MJ) 6; Atl. Esmeralda 6; Sp. Santa Clara 5; San Martín 4; Libertad E.C. 1; Zenón Pereyra 0.



PRIMERA C



El torneo Clausura de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol pone en disputa en la jornada de hoy su tercera fecha. El líder, Juventud Unida de Villa San José tiene puntaje ideal e intentará sostenerlo cuando reciba a Defensores de Frontera.

Los partidos: Sportivo Aureliense vs Deportivo Susana (José Domínguez), Juventud Unida de Villa San José vs Defensores de Frontera (Angelo Trucco), Atlético San Isidro de Egusquiza vs Belgrano de San Antonio (Darío Suárez).



Las Posiciones: Juv. Unida 6, puntos; Def. de Frontera 3; Atlético San Isidro 3; Dep. Susana 3; Sp. Aureliense 3; Belgrano San Antonio 0.