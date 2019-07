Ben Hur, por la remontada y la final Deportes 21 de julio de 2019 Redacción Por En el partido de vuelta de una de las semifinales, el elenco de Trullet, que perdió 1 a 0 los primeros 90, recibe desde las 15 a Central Córdoba de Rosario con la premisa de revertir la serie y acceder a la final por primera vez. Habrá dos cambios ofensivos en la alineación titular del Lobo y estaría desde el inicio Gustavo Mathier, recuperado de la molestia, en lo que sería su último partido con la casaca benhurense.

FOTO ARCHIVO CARTA DE GOL. Leonardo Ochoa, el jugador más desequilibrante de la BH en ataque.

Con la premisa de revertir el panorama y llegar por primera vez a la final del certamen santafesino, Ben Hur recibirá esta tarde a los rosarinos de Central Córdoba, en el partido de vuelta de las semifinales. Hasta aquí, el Charrúa se impone 1 a 0 sin ser tan superior y por la paridad que hubo en los primeros 90', con lo cual, el Lobo, apoyado por su localía fuerte que viene mostrando en el año, tratará de torcer la historia, siempre y cuando, además, pueda mejorar y levantar el flojo nivel que mostró hace una semana en el Gabino Sosa.

Para ello, el entrenador apostará a una formación más ofensiva, poniendo en cancha muchos hombres con vocación ofensiva. Por lo pronto, Trullet implementará dos variantes tácticas. Por un lado, en defensa, retornará al 11 titular Germán Guibert en reemplazo de Nicolás Besaccia, mientras que en ofensiva, Pablo Palomeque será de la partida en lugar de José Escalada, para acompañar en los metros finales a Leonardo Ochoa, el jugador más importante en ofensiva que tiene el Lobo y el goleador del equipo, recordando que el ex Peñarol, en las fases anteriores, fue determinante para ganarle en casa a Atlético y Unión de Santa Fe. En tanto, es casi un hecho que el Flaco Mathier será de la partida también, ya recuperado de la molestia que solamente lo dejó jugar apenas 15 minutos en Rosario. Si esto se da, será su último partido con la BH, ya que a partir de mañana se estará sumando al plantel de Unión de Sunchales que disputará el próximo Federal A. Si el ex Atlético finalmente no va de movida, su lugar será ocupado por Nicolás Novello. En tanto, en el banco de relevos estarán Tomás Acosta, Leandro Sola, Ramiro Contrera, José Escalada, Ignacio Forni, Pablo Pavetti y Tobías Seguro (si Mathier se recupera no sería parte del banco). Cabe consignar que si Ben Hur gana por un gol habrá penales, y si gana por dos o más tantos estará avanzando hacia la gran final, donde se medirá también en partidos de ida y vuelta al vencedor de la llave entre Las Parejas y Colón.



CON TODOS

Mientras tanto, el Charrúa pondrá esta tarde en cancha lo mejor que tiene tratando de conservar la ventaja y así llegar a la final. Para este encuentro, el DT realizará una variante en relación al partido de ida, con el ingreso de Lucas Lazo por Gastón Tedesco. Además, en el banco de relevos se anuncia la presencia de Lucio Cereseto, ex jugador de la BH en la B Nacional en la temporada 2007/8.



PREMIO IMPORTANTE

El finalista de esta instancia será acreedor de un importante premio, ya que el cheque que la organización le entregará a los vencedores será de 750.000 pesos.



ENTRADAS

A partir de las 13, cuando se abran las puertas del estadio de barrio Parque, los hinchas de Ben Hur ya podrán adquirir las localidades, ya que no se han vendido entradas anticipadas durante la semana.