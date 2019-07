Con cinco partidos se completa la primera Deportes 21 de julio de 2019 Redacción Por El Clausura de Primera A se puso en marcha el jueves con las victorias de 9 de Julio y Ben Hur. Hoy juegan el resto. En Rafaela: el ‘Cervecero’ enfrenta a Atlético.

FOTO ARCHIVO EN BARRIO ITALIA. / Argentino Quilmes recibe hoy a Atlético de Rafaela.

Este domingo se completará la primera fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que se puso en marcha el último jueves, con dos adelantos, y los triunfos de 9 de Julio, campeón del Apertura, y Ben Hur.

En nuestra ciudad sólo habrá un cotejo y será en barrio Italia. A las 15.30hs, Argentino Quilmes estará recibiendo a Atlético de Rafaela. El resto de la fecha se jugará en San Viente, Sunchales, Tacural y Clucellas.

El ‘Cervecero’ no tuvo un buen Apertura y es por eso que intentará comenzar con el pie derecho esta segunda rueda del torneo oficial liguista y no la tendrá fácil ante el siempre duro conjunto albiceleste, subcampeón en la primera rueda.

Sin dudas que este primer capítulo tiene como partido relevante el clásico sunchalense, con Libertad recibiendo a Unión. En el Apertura, los ‘Bichos Verdes’ se quedaron con el derby tras imponerse por 1 a 0; los ‘Tigres’ buscarán la revancha.



Los partidos de hoy (Reserva 14hs, Primera 15.30hs): Brown San Vicente vs Deportivo Ramona (Gonzalo Hidalgo), Argentino Quilmes vs Atlético de Rafaela (Guillermo Tartaglia), Deportivo Libertad vs Unión de Sunchales (Guillermo Vacarone), Deportivo Tacural vs Sportivo Norte (Silvio Ruiz), Florida de Clucellas vs Talleres de María Juana (Franco Ceballos).



JUEGA EL FEMENINO



Este domingo se disputará la quinta fecha del torneo Apertura Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol, partidos que se jugarán en cancha de Argentino de Vila.

En primer turno, 9.30hs, lo harán Ben Hur ante 9 de Julio, mientras que luego jugarán La Hidráulica y Defensores de Frontera en el clásico, a las 11hs. En tercer turno, 12.30hs, el local Vila se enfrentará ante Atlético de Rafaela.



Las Posiciones: La Hidráulica 7, puntos; Atlético de Rafaela 7; Defensores de Frontera 7; Argentino Vila 6; 9 de Julio 4; Sportivo Norte 3; Ben Hur 0.