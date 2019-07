Atlético sigue sumando rodaje Deportes 21 de julio de 2019 Redacción Por La ‘Crema’ visitó ayer a Newell’s en un partido de pretemporada. Empate 0 a 0 entre los titulares y 1 a 1 los suplentes. El próximo miércoles el equipo de Walter Otta recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un nuevo amistoso.

FOTO PRENSA NEWELLS EN BELLA VISTA. / Lucas Albertengo, flamante refuerzo de la Lepra, aguanta la pelota ante la marca del uruguayo Emiliano Romero. FOTO PRENSA NEWELLS DISPUTA. / Alan Bonansea trata de evitar el remate del jugador de Ñuls.

Atlético de Rafaela y Newell’s Old Boys disputaron en la mañana de ayer un amistoso preparativo para lo que se viene, los rosarinos la Superliga desde el próximo fin de semana, y la ‘Crema’, la Primera Nacional desde el 17 de agosto. Empataron 0 a 0 en el predio que la ‘Lepra’ tiene en Bella Vista.

Se jugaron dos tiempos de 30 minutos y no se pudieron sacar ventajas. Luego, fue turno para los equipos alternativos y también hubo empate pero 1 a 1. Para el conjunto rosarino abrió el marcador Alexis Rodríguez y Matías Godoy, de tiro libre que se desvió en un defensor leproso, puso la igualdad. Cuando se jugaban 15m del PT Matías Tagliamonte le contuvo un penal a Denis Rodríguez.

Atendiendo al equipo principal, para destacar es que por tercer encuentro consecutivo no recibió goles, más allá de no haber podido marcar, volvió a tener una buena prestación ante un rival de otra categoría superior.

La próxima prueba para el equipo conducido por Walter Otta será el próximo miércoles en el Monumental, recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto, elenco que ascendió la última temporada a la B Nacional.



LOS TITULARES



Newell’s: Aguerre; Nadalín, Lema (43m Callegari), Gentiletti (31m Fabricio Fontanini), Bíttolo (31m Báez); Cacciabue (43m Denis Rodriguez), Rivero, N. Castro, Luis Leal; Lucas Albertengo y B. Gambarte.



Atlético de Rafaela: Nahuel Pezzini; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Alexis Niz e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea.



LOS SUPLENTES



Newell’s: Ramiro Macagno; Gabrielli, Callegari, Fabricio Fontanini y Grimi; Llano, Requena (R. Rodríguez) y Denis Rodriguez (F. González); Insaurralde, Fysdriszewski (Funez) y Alexis Rodriguez (Torres).



Atlético de Rafaela: Matías Tagliamonte; Franco Gómez, Gastón Tellechea, Sergio Rodríguez y Gabriel Gramaglia; Román Cappelletti, Franco Baudracco, Mauro Marconato y Junior Mendieta; Matías Godoy y Leonardo Acosta.