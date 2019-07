Alberto Fernández llega a Santa Fe para prometer que le pagará la deuda a Perotti Locales 21 de julio de 2019 Redacción Por Sería la semana que viene, entre jueves y viernes. El candidato a Presidente y el rafaelino gobernador electo firmarán “un acta-acuerdo”, con una serie de compromisos y demandas desde Santa Fe que se deberán respetar si el peronismo gana la Nación. Entre ellas, figura el hacerse cargo de la deuda generada desde el kirchnerismo por una ilegal detracción de la coparticipación.

FOTO PRENSA FRENTE DE TODOS DE CAMPAÑA./ Cleri recorre la provincia para potenciar la unidad del Peronismo.

El candidato a renovar su banca en la Cámara de Diputados de la Provincia, Marcos Cleri, aseguró que la semana próxima, Alberto Fernández, candidato a Presidente por el Frente de Todos, estará en la Provincia de Santa Fe. Encabezará un acto junto al exintendente de nuestra ciudad, Omar Perotti, en donde ambos rubricarán un "acta-acuerdo", con una serie de compromisos y demandas desde Santa Fe que se deberán respetar si el peronismo gana la Nación. Uno de los puntos a incluir -según adelantó Cleri- es el pago de la deuda de coparticipación federal que la Nación mantiene con la provincia. María Eugenia Bielsa también participaría del evento. Así lo aseguró en una entrevista concedida al diario El Litoral de Santa Fe, en donde dio por descontado el apoyo del Gobernador Electo a la fórmula Fernández-Fernández.

"Lo importante en política es que el que asume responsabilidades las asuma y las lleve con grandeza. Omar Perotti, gobernador electo, tiene la responsabilidad concedida por la ciudadanía de ser gobernador a partir del 10 de diciembre. Está llevando adelante el armado de su equipo. La semana que viene va a firmar un acta acuerdo con el candidato a presidente y los candidatos a diputados nacionales donde quedará plasmado que las acciones concretas que se realicen entre Nación y provincia, deberán ser para resolver los problemas de la gente. Todo a su tiempo. Me parece que hay demasiada ansiedad y eso no es bueno", indicó Cleri.

"Quedan muchos desafíos por resolver. Y la manera de poder hacerlo es, sobre todo en el caso de Santa Fe, a través de la armonía que se pueda generar entre la Nación y la provincia, que ya tiene un gobierno electo de signo justicialista", dijo y agregó: "lograr que Alberto y Cristina lleguen a la presidencia será clave para poder resolver esas tres cuestiones y otras. El trabajo, la producción y la posibilidad de desarrollo que tiene la provincia de Santa Fe dentro de un proceso que acompañe estas variables serán fundamentales para poder crecer, crear trabajo y apoyar a la ciencia y la tecnología".

Respecto de la ausencia de representantes del sector de María Eugenia Bielsa en la conformación de la lista a diputados nacionales, Cleri indicó que "la construcción de la unidad se viene realizando desde 2015. Durante cuatro años tuvimos avances y pequeños retrocesos. En el comienzo de 2019, terminamos de consolidar un escenario de PASO con reglas claras y una propuesta a nivel provincial, que nos permitió obtener el acompañamiento de la ciudadanía. En todos y cada uno de los pasos se conversó con dirigentes de todos los sectores del PJ. En el momento del cierre de listas, estuvieron todos porque la continuidad del Frente Juntos a través del frente Todos es un camino que hicimos de manera común. Y el acompañamiento de los dos candidatos a gobernador que tuvo el PJ (Omar Perotti y María Eugenia Bielsa) está de manifiesto en cada una de las actividades que se van realizando. La semana que viene, con la visita de Alberto Fernández junto a Omar Perotti, se va a terminar de coronar un trabajo donde lo más importante es resolver los problemas de la gente". "El peronismo tiene a todos y cada uno de los compañeros respaldando esta lista. Ésta es la lista en la que todos y cada uno de los espacios están representados. Quedó demostrado en el plenario que se hizo en la ciudad de Santa Fe y en cada uno de los nombres que integran la nómina. Queda de manifiesto en los partidos, que son los mismos que conformaron el frente provincial; también en las políticas públicas que se promueven y, esencialmente, en la armonía que se quiere buscar entre gobierno nacional y provincia para que la gente esté bien".

Por su parte, Alejandra Obeid -quien también integra la lista a legisladores nacionales- consideró que también en el ámbito provincial es necesario respetar los tiempos del futuro gobernador para el armado del próximo gabinete. “Omar es un hombre de la política que respeta acuerdos y espacios; que respeta cuadros técnicos y políticos. Y el gabinete que logre armar será el mejor. Su gestión también lo será. Omar diseñó un esquema para la campaña de abrirse, de convocar a todos, de no enfrentarse con nadie, y creo que ese mismo criterio será el que utilizará para armar el gabinete. Porque, además, es un hombre muy respetuoso de sus compromisos y promesas políticas. Creo que logrará un gabinete representativo de todos los sectores, pero sobre todo, deberá aglutinar a los hombres y mujeres más capaces, más preparados y más trabajadores para poder hacer una gestión impecable”, aseveró.

Destacó que "la cuestión financiera creo que es el eje" de las preocupación durante la transición. "Recuerden que cuando Jorge Obeid deja el gobierno, dice ‘dejo tantos millones en caja, tantas obras adjudicadas y licitadas’. Pero la gestión del socialismo en ese momento no confió, negó que fuesen así los números, ordenaron una auditoría externa que terminó corroborando los datos que se habían dado desde la gestión saliente. Tuvieron que reconocer que Jorge Obeid tenía razón. Me parece muy bien que ahora deba ser el socialismo quien deba rendir cuentas de las cosas que deja, en qué gastó el dinero en estos doce años y cuál es la situación financiera en la que entregan la provincia. Ésa tiene que ser una práctica o cuestión de estado; cómo se deja el estado cuando termina una gestión", completó.