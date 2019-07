Realizan hasta 30 asistencias por día los fines de semana Locales 21 de julio de 2019 Redacción Por El Servicio 107 de nuestra ciudad tiene un ritmo alterado los fines de semana, ya que las intervenciones aumentan por la cantidad de choques y conflictos personales que se dan.

El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias 107 (SIES, conocido como “Servicio 107”), perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, lleva más de 16 años trabajando en nuestra ciudad.

Al día de hoy, no sólo se realizan las atenciones de las urgencias y emergencias en domicilio y en la vía pública, sino que también se ha implementado un sistema de traslados de pacientes en nuestra ciudad e interurbanos debidamente coordinado, entre los cuales se destacan: los traslados urgentes y programados, los traslados de pacientes con cronicidad, y los referentes a operativos de ablación.

Pro, ¿qué sucede los fines de semana? Parece ser la odisea para los encargados del servicio que observan cómo aumentan las intervenciones, donde las asistencias ascendieron hasta 30 atenciones por día. "Es mucho a pesar de que tenemos dos móviles operativos y los días de semana sumamos uno más por las escuelas o atenciones más banales", destacó Luis Ceballos, jefe operativo del Servicio 107 del Nodo Rafaela.

El titular dijo que "los fines de semana son mucho más complicados que cualquier otro día de la semana. Los viernes a la noche, los sábados a la noche y las madrugadas, de los sábados y los domingos son más complicados. Lo mismo que en las vísperas de un feriado. Más que nada por los accidentes de tránsito. Los fines de semana se incrementa mucho el trabajo", confirmó.

En tanto, dijo que "los accidentes de tránsito están al tope de los servicios. Son los que más demandas nos dan. Comúnmente son motos, con gente sin casco. Tenemos muchos casos que terminan en extrema gravedad y además hay que contar la Ruta 34 que nos demanda mucha atención", explicó, haciendo alusión a que el servicio de Peaje no tiene contratado un servicio privado que cubra sobre la Ruta 34, pero sí lo tiene sobre la Ruta 70.

Recordemos que la cobertura que realiza el Servicio 107 es desde la localidad de San Vicente hasta Ceres. Vale mencionar que el único tramo que tiene un servicio privado contratado es de San Vicente hasta la curva de Fessia. Por ejemplo, el tramo de Sa Pereira hasta Frontera lo cubren con móviles de la región.



"VAMOS A TODOS LOS LUGARES"

Asistir durante la madrugada en nuestra ciudad, en algunos barrios conflictivos y sabiendo además que el conflicto no es por un choque entre partes, sino por alguna pelea o utilización de armas, es muy complicado para el personal del 107. Más allá de esto, el sistema acciona y asiste, al lugar que sea, y trata de hacerlo con la presencia de autoridades. "Nosotros tenemos la central telefónica en la sede de la GUR, tras un convenio que hicimos con la Municipalidad de Rafaela y normalmente cuando nos toca asistir a zonas denominadas peligrosas, damos aviso a la GUR y al 911. Por lo general nos mandan un móvil o efectivos mismos de la Guardia Urbana para que estén de apoyo en esos lugares", contó Ceballos a los micrófonos de Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.

En ese sentido, el jefe contó que "nosotros llegamos antes, o a veces ellos están justo en el lugar. Pase lo que pase, nosotros actuamos, vamos igual con o sin móviles. Nosotros no podemos dejar de hacer la atención", remarcó.

Vale mencionar que en otros lugares, como en Santa Fe, existen puntos de encuentro entre la ambulancia que va al hecho y la policía, por ejemplo.



INCONVENIENTES

Ceballos contó que "hemos tenido amenazas con armas, amenazas de golpes de puño, pedradas en los móviles, gente que ha subido alterada y ha roto elemento de los móviles dentro... no es lo común, pero pasa", mencionó y dijo que hoy "la situación social ha empeorado y este tipo de situaciones ocurren en todos lados. Sin ir más lejos, en el centro de la ciudad nos pasó lo mismo, o frente la Municipalidad misma donde con unos chicos nos han amenazado", recordó.

En cuanto a la descripción de "ese momento", el médico aportó que "muchas veces nos dicen que nos apuremos, y yo la entiendo a la gente porque a mí mismo me ha pasado. Estar en la calle misma y llamar al servicio y esos 5 o 10 minutos que esperamos parecen horas y realmente te altera. Altera los ánimos de la gente y por eso estamos más susceptibles todos. La gente está ansiosa y la cosa se complica", finalizó.