El Sindicato de la Carne realizará un paro de 48 horas en agosto

La semana pasada, un supuesto enfrentamiento entre fracciones gremiales frente al frigorífico Ecocarnes, en el partido de San Fernando, en Buenos Aires, dejó el saldo de dos heridos con arma de fuego, además de heridos y destrozos, incluyendo la quema de varios autos, motos y un colectivo. En los primeros momentos, el gobierno nacional intentó vincular el hecho con una supuesta interna “entre sindicalistas kirchnerista”, pero con el correr de las horas las miradas quedaron apuntadas a la figura de un dirigente cercano al ex ministro de Trabajo macrista, Jorge Triaca, con fuertes lazos con el oficialismo nacional.

Los incidentes de Ecocarnes dejaron al desnudo una puja por la afiliación de trabajadores de la carne, que todavía no se resuelve. En estos días, en respuesta a la violencia, uno de los sectores anunció un paro nacional de 48, que se realizará en agosto, cuando venza la conciliación obligatoria.

La medida es para repudiar el accionar del otro espacio, y para pedirle al gobierno que defina esta disputa sindical por las zonas de actuación de cada federación. En tanto, en la planta donde se produjeron los ataques continúa la tensión, y esperan que se defina esta puja de fondo para recuperar la normalidad. Hoy jueves volvieron a operar a uno de los heridos.

Mediante un comunicado de prensa, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA) lanzó un paro nacional por 48 horas para exigir “respuestas al gobierno sobre la delimitación de las zonas de actuación gremial en la actividad”. La entidad mantiene un largo enfrentamiento con la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que lidera José “Beto” Fantini, apuntado por los hechos de violencia de la semana pasada en Ecocarnes.

El paro será por 48 horas, y tendrá lugar el 1º y 2 de agosto, cuando venza la conciliación obligatoria lanzada luego de los incidentes en San Fernando. Hasta el momento, los gremios que forman parte de la FESITCARA se declararon “en estado de alerta y movilización”.



DECLARACIONES

Domingo Viviani, titular del Sindicato de la Carne de nuestra ciudad y la zona, destacó que "el culpable de esto que está pasando es netamente el Ministerio de Trabajo. Hace 4 años que estamos esperando, nos habían prometido delimitar las zonas de actuación. Nos tenían que dar un convenio colectivo de trabajo y un nomenclador de categoría para nuestra federación y nada de eso se concretó. Lamentablemente todo va a un cajón y esta no es la primera vez que tenemos este tipo de conflicto", destacó.

Además dijo que "las gestiones ya están hechas a través del Ministerio y avisamos a las empresas para darle un acuerdo a esto. Si no lo hay, las partes van a quedar liberadas y vamos a ir al paro de 48 horas", y agregó que "el paro se había decretado en su momento. Se nos había establecido una conciliación obligatoria en su momento y las partes quedaron liberadas. Pero el conflicto se originó por los sucesos que pasaron en un frigorífico en la provincia de Buenos Aires, pero el conflicto tiene más o menos 4 años de antigüedad, donde gestionamos para que se respeten los acuerdos", recordó.

Viviani adelanto que este martes están citadas las empresas, conjuntamente con todos los dirigentes de todo el país para ver si le encuentran la vuelta. Además contó que como la noticia llegó a la prensa, ahora hubo avances, donde por ejemplo en el sindicato de Reconquista donde se hizo una pueblada y los componentes de la federación gremial fueron rechazados. "Lo mismo pasó en Casilda y Mar del Plata. Por suerte en Rafaela no pasó, pero sí tuvimos algunos amagues de que iban a venir para hacernos lo mismo. Gracias a Dios felizmente no vinieron", dijo.

A modo de cierre dejó en claro que "los trabajadores quieren tener un convenio colectivo, un nomenclador de categorías y que se respete la zona de adaptación de nuestra federación. Esto tiene que homologarse. Nosotros estamos divididos en dos federación: una se llama se llama Federación Gremial y la otra Federación de Sindicatos, donde estamos nucleados la mayoría de los sindicatos de la provincia de Santa Fe. En total, somos 25 sindicatos que estamos en esta federación y nosotros lo que pedimos es que se respete la zona de actuación de cada uno", marcó.

A modo de cierre dijo que "el gobierno no toma intervención, no sabemos por qué y algo debe estar pasando. El que lo tiene que arreglar es el Ministerio de Trabajo de la Nación y decir lo que corresponde para un lado y para el otro. Acá cada uno hace lo que quiere y no es así. No se defiende a los trabajadores, acá van por la plata de los trabajadores, ya que quieren la cuota federativa, que es un 2% y nosotros en eso no tenemos cuota y por lo tanto no tenemos por qué hacerle pagar a los trabajadores ese monto de ese sueldo para una Federación que no nos representa", finalizó.