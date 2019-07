Los embarazos "tardíos" Locales 21 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Cada vez más mujeres retrasan la edad de tener hijos y ya no son nada excepcionales las embarazadas de 40 años o más. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Se aborda de la misma forma la experiencia de la maternidad cuando ya se tiene más edad?

El primer riesgo de ser madre tarde es, precisamente, no conseguirlo. Aunque, técnicamente, mientras hay regla puede haber embarazo, las posibilidades de quedarse de forma natural comienzan a disminuir a partir de los 32 años.

"Las edades extremas no son buenas. Tanto las adolescentes o las mujeres que pasaron los 40, los 45 años, siempre son un problema. Creo que la maternidad sabiamente nos prepara y nos dice que en estas edades extremas no es la maternidad lo deseado. Hoy se avanzó mucho en los tratamientos de fertilización asistida, las mujeres hemos retrasado nuestro primer hijo, nuestro primer embarazo, nuestro primer parto porque hemos equiparado el varón, en salir a trabajar, en estudiar y a veces la maternidad queda retrasada. Pero biológicamente sigue siendo lo mismo. Más allá de que estemos plenas a los 45, trabajando muy bien, pero nuestros óvulos ya no tienen la misma fecundidad, y en eso la biología es implacable", dijo la Dra. Infeld y confirmó que "considerar un primer embarazo a los 45 años para nosotros siempre es un alto riesgo", dijo.

Además, contempló que "hay muchas consultas hoy por hoy. Hoy la mujer estudia, trabaja, se desarrolla profesionalmente y quizás el deseo de la maternidad llega en una etapa tardía para la biología. Y quizá ya no es la misma cuestión natural que a los 20 años. Y es ahí donde empezamos con todos los estudios. Son asistencias que hacemos a lo natural", finalizó.