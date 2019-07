Bajaron los nacimientos en el Hospital gracias a los métodos anticonceptivos Locales 21 de julio de 2019 Redacción Por La Dra. María Elena Infeld, coordinadora del área materno infantil del Hospital Jaime Ferré, explicó el trabajo que están haciendo y remarcó que "la educación es fundamental".

MENOS NACIMIENTOS. A través de un trabajo desde el área, los profesionales pudieron concientizar a muchas madres menores.

Muchas adolescentes, en edad cada vez más temprana, viven el drama de la maternidad no deseada, el rechazo de los padres y el desprecio o la indiferencia de su entorno. Sin preparación alguna para la maternidad, llegan a ella y esa imprevista situación desencadena una serie de frustraciones, sociales y personales.

Es entonces que cuando se produce un embarazo en la adolescencia, toda la familia a menudo tiene que reunirse para decidir si los padres deben mantener al bebé, poner fin al embarazo o dar al bebé en adopción. Los padres pueden estar para ayudar a guiar a los adolescentes a tomar esa decisión, y toda la familia tendrá que enfrentar las consecuencias. El embarazo en la adolescencia puede ser un golpe arrollador para la vida familiar y reclamar una drástica variación y cambios en su funcionamiento habitual.

María Elena Infeld, ginecóloga y Jefa del área de maternidad en el Hospital Jaime Ferré, se refirió a este tema y manifestó el trabajo que se está realizando, desde el nosocomio local, para poder controlar y concientizar a las adolescentes.

"La salud pública ha trabajado fuertemente en lo que son anticoncepción de larga duración. Desde 2015, en el Hospital, se están implementando métodos anticonceptivos de larga duración, que comprenden entre tres y 5 años, por lo que ha ayudado a reducir el número de nacimientos que nosotros tenemos y la curva viene hacia abajo. Estos números los sigo muy de cerca y en nuestra maternidad, que son el 50% de todos los nacimientos en nuestra ciudad, y puedo asegurar que desde el año 2016 a esta parte hemos tenido 150 nacimientos menos por cada año que ha pasado, hasta la actualidad", confirmó la facultativa.

Para ser más específicos, en el año 2017 hubo 1300 nacimientos en el Hospital Jaime Ferré, mientras que el año pasado se contabilizaron 1018, tras este trabajo. "Esto se debe a que hubo una fuerte correlación desde que implementamos métodos anticonceptivos en el post parte inmediato. Esto se ha aplicado en chicas de 15 años en adelante", explicó Infeld y agregó que "la incorporación de los métodos de larga duración en mamás menores de 21 años, que ya tenían una gesta previa o un evento obstétrico previo, como pueden ser un aborto o un embarazo interrumpido. Si uno pudo actuar inmediatamente con un método anticonceptivo, va a reflejar los números que hoy tenemos. Estamos mejorando la anticoncepción para que no haya embarazos no planificados, no deseados, con intervalos entre un gesta y otra corta y que a los 21 años no te encuentres con tres hijos que no planificaste, por ejemplo", sostuvo.

La también profesional explicó que esto no es una decisión al voleo o de un día para el otro. Existe un trabajo previo en donde se le explica a cada una de las pacientes estos métodos y sobretodo, existe una charla en la que se abordan varios temas, apuntando al futuro del paciente. "La educación es un punto fundamental. Si no se tomó un tiempo para que tu saber sea comprendido por el paciente y que tus objetivos no sean sólo los tuyos, sino los de tus pacientes, no llegamos a ningún punto", argumentó.



MEJORA LA RELACIÓN

La actitud de la familia ante este acontecimiento, resulta decisiva para mantener la salud, el bienestar y la calidad de vida de la misma, tratándose de un proceso en que no sólo es importante tomar en consideración los aspectos biológicos sino también hay que considerar importantes factores psicosociales. "gracias a Dios hay una gran apertura para con los padres. Muchas veces la adolescente concurría sola a escondidas de los padres, para preguntar por anticonceptivos. Creo que hoy en día hay otra mirada. Ya no es un tabú ir a la consulta por anticoncepción. Las madres y los padres han aprendido a ver que la realidad les pasa por otro lado y si la llevaste a una consulta por anticoncepción o para que el médico le explique, no es darle permiso para que tenga relaciones sexuales", dijo en Radio ADN de nuestra ciudad la profesional.

En tanto, agregó que "el adolescente toma decisiones por sí solos, lo que pasa que muchas veces su cabecita no la ve como la responsabilidad de un adulto. Nosotros estamos para ayudarlos, sobretodo en el tema de la salud", finalizó.