Comics: nominaron a revistería porteña Información General 20 de julio de 2019

BUENOS AIRES, 20 (NA).- Una librería porteña especializada en comics fue nominada por la San Diego Comic-Con como una de las seis finalistas para hacerse con el Will Eisner Spirit of Comics Retailer Awards, el premio internacional a la mejor comiquería del mundo.

Se trata de "La Revistería Comics", la librería especializada en material de comics, manga y merchandising de la cultura pop más grande de Latinoamérica, cuya sucursal ubicada en el centro de la Ciudad de Buenos Aires fue elegida por los fanáticos entre las mejores para competir por este galardón.

El sueño de los dueños de la librería comenzó hace más de 35 años, con un puesto de diarios en el cual los comics ya tenían un espacio preferencial.

Hoy existen cinco sucursales de La Revistería comics, entre las cuales se encuentra el local ubicado en la calle Florida, que fue nominado al premio y cuenta con un espacio de venta de comics nacionales e internacionales, libros, artículos para coleccionistas, una biblioteca con más de 8.000 volúmenes de manga y una particularidad: no posee depósito, todo el material se encuentra exhibido.

El ganador del Will Eisner Spirit of Comics Retailer Awards será anunciado el viernes 19 de julio en la gala que se realizará en San Diego, California.

El galardón lleva el nombre del historietista estadounidense Will Eisner, quien a principios de los años 90 propuso a la ComicCon la creación de una distinción en reconocimiento al importante aporte que realizan las tiendas de comics a la industria, alimentando el vínculo que existe entre los creadores de comics y sus lectores.

Hasta allí viajará el sueño de este local argentino para hacerse con el premio a la mejor comiquería del mundo.