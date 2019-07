Cristina criticó a Vidal Nacionales 20 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA).- La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, encabezó ayer un acto en Mar del Plata donde le apuntó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y criticó el "coacheo" de los dirigentes oficialistas al tiempo que buscó apuntalar a su postulante para la provincia, Axel Kicillof.

La senadora nacional y ex jefa de Estado presentó su libro "Sinceramente" en el Hotel Provincial de Mar del Plata acompañada por el ex ministro de Economía y aprovechó para hacer campaña con el acento puesto en la provincia de Buenos Aires, distrito clave para las elecciones nacionales.

Por esa razón, la ex mandataria dedicó buena parte de su presentación a criticar la gestión de la referente del PRO apoyándose en una reciente entrevista en la que la mandataria provincial vinculó el aumento de la desocupación con el crecimiento poblacional.