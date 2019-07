Lifschitz y Lavagna en cumbre con candidatos Nacionales 20 de julio de 2019 Redacción Por CONSENSO FEDERAL

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El precandidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, y su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, reunieron ayer en Pilar a los postulantes del espacio de todo el país para delinear los objetivos del tramo final de la campaña de cara a las PASO del 11 de agosto.

De la cumbre del espacio participaron también el postulante a gobernador bonaerense, Eduardo "Bali" Bucca; la primera de la lista de diputados nacionales en Provincia, Graciela Camaño; el aspirante a jefe de gobierno porteño, Matías Tombolini; y el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, entre otros.

"El día uno de gobierno vamos a empezar a ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Hay que devolverle a los trabajadores y jubilados el 16% que perdieron de sus ingresos para devolverles la capacidad de compra y un nivel de bienestar que permita poner en marcha la economía", resaltó Lavagna.

Ante sus postulantes, expresó: "Si resumimos nuestro compromiso, en una palabra, es el trabajo. No hay mejor ordenador social que la generación de empleo". Urtubey, por su parte, dijo que el ex ministro de Economía "es el "mejor candidato a presidente que hay en la Argentina".

"Estamos acá con el hombre que no tiene que decir que lo que va a hacer sea distinto a lo que hizo. Porque va a hacer lo mismo, que es ponernos de pie cuando estuvimos de rodillas", enfatizó el gobernador de Salta.

Y completó: "Sepan que el pueblo necesita de nosotros una profunda contracción al trabajo, una decencia irreprochable y, fundamentalmente, un compromiso ineludible con los más humildes de Argentina. Para eso estamos nosotros. Necesitamos reconstruir nuestro aparato productivo, necesitamos desempolvar esos plásticos que están en las fábricas para ponerlas en funcionamiento, necesitamos que la cultura del trabajo vuelva a ser el ordenador social".

Al inicio del acto, Camaño destacó que se siente muy "cómoda en este grupo humano", al considerar que los "une haber tomado una decisión y haber sostenido la bandera de la ética y la coherencia".

"Pongamos garra y fuerza, tenemos la responsabilidad de la dirigencia política, que no puede ir a una vereda un día y cruzarse a otra vereda otro día", subrayó la diputada nacional, luego de haberse alejado del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, por su alianza con el kirchnerismo.

También estuvieron los precandidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, Liliana Schwindt, Jorge Illa, Marianela López; los candidatos a diputados por CABA Marco Lavagna, Maia Volcovisky, Carlos Hourbeigt; el candidato a senador por CABA Ramiro Marra; el candidato a legislador Eugenio Casielles; el diputado nacional por Jujuy Alejandro Snopek; el Presidente de Libres del Sur, Humberto Tumini; entre otros candidatos de todo el país.