Los Pumas, por el batacazo

FOTO ARCHIVO PRESENCIA RAFAELINO. Mayco Vivas estará desde el arranque ante los mejores del mundo.

Con el impulso que fue la final de Jaguares en el Súper Rugby y teniendo como horizonte el Mundial de Japón, la Selección argentina, Los Pumas, intentará esta tarde vencer por primera vez a Nueva Zelanda, All Blacks, en el debut de ambos en el Rugby Championship. El partido tendrá como escenario el estadio "José Amalfitani" de Liniers, con el arbitraje del australiano Angus Gardner, desde las 15.05, con televisación de ESPN. La historia avala por completo a los neozelandeses, ganadores en 27 de los 28 partidos previos ante los albicelestes, que apenas consiguieron rescatar un empate en 1985, en el recordado 21-21 en cancha de Ferro con todos los tantos convertidos por el legendario Hugo Porta.

El equipo argentino tendrá el debut de Mario Ledesma como "head coach", y se anuncia la presencia, desde el inicio, del rafaelino Mayco Vivas en el elenco titular nacional. Ledesma, ex Puma, sabe bien de que se trata la función, dado que en el 2018 fue el conductor de Jaguares, al clasificarlo a los play off por primera vez en su historia en el Súper Rugby, y así encarar la etapa final para el Mundial. Para este duelo Ledesma contará con el impulso que le dejó Gonzalo Quesada con el finalista Jaguares y 13 titulares de la franquicia de la UAR en el Súper Rugby tomarán parte del 15 inicial, a los que se sumarán los ingresos de Nicolás Sánchez (Stade Français, Francia) y Juan Figallo (Saracens, Inglaterra), dos de los ocho jugadores que el head-coach convocó de los equipos europeos. "Los Pumas" llegan con pocos días de trabajo a causa de la extensión de la temporada de Jaguares. "Obviamente nos hubiese gustado tener una semana más de trabajo. Pero en esta instancia lo más importante es la cabeza, y los chicos están muy bien de la cabeza. El equipo aprendió y hoy son todos mejores jugadores", destacó Ledesma. "Si seguimos jugando y trabajando como lo venimos haciendo, en algún momento se va a dar que les ganemos. Lo que no tenemos que hacer es proyectar, nosotros tenemos que estar en el minuto a minuto y en mejorar", admitió el entrenador.

Nueva Zelanda llega como defensor del título, en una edición que será acotada -solo un partido con cada participante, entre los que se suman Sudáfrica y Australia- debido a que en septiembre comenzará el Mundial en Japón. Los temibles "All Blacks" ganaron el torneo en seis ocasiones de las siete que se realizaron desde que el Tri-Nations pasó a tener a "Los Pumas" como cuarto integrante. El mejor seleccionado del planeta rugby desembarcó en Buenos Aires con muchas de sus figuras, pero también con varios nombres nuevos convocados por el entrenador Steve Hansen, entre ellos el wing de origen fiyiano Sevu Reece, cuestionado en Nueva Zelanda por ser protagonista de un caso de violencia contra su novia. Reece, que el sábado jugará su primer test-match con los All Blacks, viene de lucirse con 15 tries como artillero de los Crusaders, ganadores del Super Rugby precisamente a expensas de los Jaguares, la franquicia argentina, pero su antecedente violento es mal visto en Nueva Zelanda, donde los All Blacks deben ser tomados como modelos de buena conducta. En la segunda fecha del Rugby Championship, Nueva Zelanda recibirá el 27 de julio a Sudáfrica en Wellington, mientras que los argentinos viajarán hasta Brisbane para medirse con los Wallabies australianos.