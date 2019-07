3 Partidos por Copa Argentina Deportes 20 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este sábado continuará disputándose la Copa Argentina 2019 con otros tres partidos. En uno de ellos, Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentará a Defensa y Justicia en un partido válido por los 16avos de final en el cual el equipo de Florencio Varela buscará dejar en el camino al elenco platense que hace dos meses lo eliminó de la Copa de la Superliga. El encuentro se jugará a partir de las 17:10 en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, será controlado por el árbitro Ariel Penel, irá televisado por la señal deportiva de cable TyC Sports y el ganador se medirá ante el vencedor de Patronato- Independiente. Hace dos meses Gimnasia eliminó a Defensa y Justicia en los octavos de final de la Copa de la Superliga, por lo cual se estima que será un entretenido partido entre dos conjuntos que irán en busca de meterse en los 8avos de final. Por este motivo, ambos técnicos, Darío Ortiz y Mariano Soso, pondrán lo mejor en cancha.



EN NEUQUEN

Por su parte, Mitre de Santiago del Estero buscará hoy dar el "batacazo" cuando se mida ante Estudiantes de La Plata en un partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina y el ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de Estudiantes de San Luis-Barracas Central. El encuentro se jugará a partir de las 13:10 en el estadio de Alianza de Cutral Co, en Neuquén, contará con el arbitraje de Jorge Baliño y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports. El entrenador del conjunto santiagueño, que se prepara para para la Primera Nacional, Gabriel Gómez, aún no dio a conocer el equipo que pondrá para jugar ante el elenco platense, pero sería similar al que disputó un amistoso ante Vélez de San Ramón. El Pincha, dirigido por Gabriel Milito, tendrá tres caras nuevas en relación al equipo que venció a Sarmiento de Resistencia en la fase anterior de la Copa Argentina, que serán los refuerzos Ángel González y Federico González y el juvenil Nazareno Colombo que hará su debut.



EN SARANDI

Por último, Lanús se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza en un partido válido por los 16avos de final de la Copa Argentina y el elenco que logre pasar de ronda se enfrentará en octavos con el ganador de San Martín de Tucumán-Argentinos Juniors. El encuentro se disputará a partir de las 21.10 en el estadio Julio Humberto Grondona (Arsenal de Sarandí), será arbitrado por Diego Abal e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports. Lanús viene de vencer en un amistoso a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0 y el entrenador Luis Zubeldía pondría a los mismos once que comenzaron jugando ese partido. en el cual se destacan las presencias de dos de los refuerzos: Agustín Rossi y Ezequiel Muñoz. Para esta temporada, al conjunto "granate" llegaron también los futbolistas Nicolás Orsini, Luciano Abecasis y Carlos Auzqui, quien se sumó en los últimos días. El elenco de Mendoza, que milita en la Primera Nacional, intentará quedarse con la victoria para dar la sorpresa en la Copa Argentina y para ello el técnico Luciano Theiler pondrá lo mejor que tiene en cancha.