Sr. Director:



Parece que en la Provincia de Santa Fe y en la Municipalidad de Rafaela tienen números propios que no serían muy coherentes con la realidad que viven los contribuyentes. En julio deberemos pagar la tasa municipal con un aumento total del 62% respecto a Diciembre 2018 y en la provincia se pagará un aumento de 89% en el impuesto inmobiliario rural y 64% en el inmobiliario urbano. Me pregunto, y seguramente todos se preguntarán, a qué persona y a qué productor le subieron los ingresos en esa magnitud en los últimos 6 meses.

El Estado sigue siendo una carga inviable para el que trabaja y produce, y no tiene ninguna intención de modificarla para acompañar el salvaje ajuste que está viviendo el sector privado. Con esta carga impositiva, a la que se agrega la insostenible carga fiscal del Estado Nacional, será muy difícil llegar a buen puerto.

Lo cómico es que todo pasa como si nada, ya que dados los guarismos inflacionarios, nadie hace cuentas y todo ocurre en el más respetuoso silencio de oposiciones, candidatos, gremiales empresariales y de trabajadores.

Sigue siendo claro que la única grieta es entre ellos (el Estado y los que viven del Estado) y nosotros, los que vivimos de nuestro esfuerzo. Somos los nuevos esclavos del siglo XXI y hemos perdido toda capacidad de reaccionar. Estamos siendo testigos de una implosión silenciosa que a la clase política, encerrada en su lucha por permanecer y ganar algún puesto, le resulta absolutamente indiferente. Cuando la vean, la escuchen y la sientan, será demasiado tarde.



Lic. Lilián Koper

Rafaela