Atlético se vuelve a probar ante Newell's Deportes 20 de julio de 2019 Redacción Por Desde las 10, en el predio de Bella Vista, los dirigidos por Walter Otta afrontarán este sábado su tercer amistoso ante los rosarinos, que se preparan para debutar en la Superliga el próximo fin de semana.

FOTO ARCHIVO EMILIANO ROMERO. El uruguayo seguirá siendo uno de los volantes centrales de la Crema.

El plantel de Walter Otta continúa adelante con su puesta a punto y sumando rodaje futbolístico cuando resta casi un mes para el inicio de una nueva temporada en la Primera Nacional (ex B Nacional). En este sentido, este sábado los rafaelinos estarán afrontando su tercer encuentro de carácter preparatorio, esta vez mucho más exigente y ante un rival de Primera División, ya que a partir de las 10 estarán visitando a Newell's en Rosario en el predio de Bella Vista, con acceso únicamente para la prensa acreditada. Se realizarán dos partidos de 60 minutos cada uno, donde el nuevo DT albiceleste continuará probando distintas variantes y alternativas. Hasta aquí, la Crema disputó dos juegos amistosos y en ambos compromisos, el entrenador paró diferentes equipos, siempre pensando en un posible 11 titular. Y para esta nueva ocasión volverá a mostrar cambios de nombres si se tiene en cuenta el 11 inicial que viene de ganarle a la Reserva de River, el pasado martes, en San Jorge por 1 a 0, recordando que en el primer ensayo, los rafaelinos habían vencido 2 a 0 en nuestra ciudad a la Reserva de Unión de Santa Fe.

El 11 titular de Atlético para hoy, de acuerdo a los nombres que paró en cancha ayer Otta en el entrenamiento táctico, sería con Nahuel Pezzini; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Alexis Niz e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez y Angelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea. En tanto, los alternativos lo haría con Matías Tagliamonte; Franco Gómez, Gastón Tellechea, Sergio Rodríguez y Nahuel Speck; Román Cappelletti, Franco Baudracco, Mauro Marconato y Junior Mendieta; Matías Godoy y Leonardo Acosta. Cabe señalar que no serán tenidos en cuenta Diego Meza y Enzo Copetti, ambos lesionados, en tanto que Nereo Fernández y Joaquín Quinteros continuarán con su puesta a punto y en principio podrían tener sus primeros minutos en el próximo ensayo. El mismo se estará disputando el martes 23 en nuestra ciudad ante Atlético San Jorge, mientras que la quinta, prueba se estará realizando el sábado 27, también en nuestra ciudad, frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.



LA LEPRA

Por el lado de Newell's, dirigido por Frank Darío Kudelka, está en la recta final de su preparacion, ya que el próximo fin de semana estará haciendo su estreno en la Superliga 2019/20 recibiendo en el Coloso Marcelo Bielsa ante debutante Central Córdoba de Santiago del Estero. Es por ello que la Letra estará realizando su último encuentro preparatorio. En cuanto a las altas, los rosarinos sumaron hasta el momento al defensor Santiago Gentiletti y al arquero Ramiro Macagno, precisamente proveniente de la Crema rafaelina, quienen fueron los primeros nombres. Ya en la semana se sumaron dos nombres más: el delantero Lucas Albertengo (a préstamo por un año desde Independiente y ex jugador de Atlético de Rafaela) y Cristian Lema (cedido por una temporada desde Benfica). Además, renovó su contrato Mauro Formica. En cuanto a las bajas, se fueron del plantel anterior Víctor Figueroa. Brian Sarmiento (a Grecia), Teodoro Paredes -otro ex jugador albiceleste-, Alzugaray, Oviedo, Marcioni y Tissera. Además, hay gestiones con Fernando De Paul (U. de Chile) y Rodrigo Erramuspe, recordando que en la Leptra se encuentra el rafaelino Fabricio Fontanini, otro jugador surgido de la cantera de Atlético. El pasado miércoles, Newell's sumó más minutos de fútbol. Esta vez ante Independiente, en Avellaneda, donde salió airoso al superarlo por 1 a 0 y gol de Alexis Rodríguez. En la ocasión, los rosarinos formaron con Aguerre; Gabrielli, Callegari, Gentiletti y Bíttolo; Cacciabue, Requena y Formica (Denis Rodríguez); Maximiliano Rodríguez (Gambarte), Fydriszewski y Alexis Rodríguez.