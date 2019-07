Binotto no es más el jefe técnico en Ferrari Deportes 20 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO FERRARI.IT MATTIA BINOTTO. Seguirá como jefe de equipo.

Mattia Binotto decidió centrarse en sus tareas como jefe de equipo y dejar el puesto de jefe técnico de la Scuderia Ferrari.

El ingeniero de Lausana fue ascendido en enero al máximo cargo, pero hasta el momento era el encargado también de la dirección técnica.

Ambas labores ya no serán desempañadas en simultáneo por Binotto, por lo que trascendieron al menos los nombres de tres personas para hacerse cargo de la jefatura técnica de la casa de Maranello.

Se haría oficial el anuncio en la próxima competencia, el Gran Premio de Alemania.

Enrico Cardile (responsable de aerodinamia), David Sánchez y Corrado Iotti (encargado de motores), son los nombres que menciona la prensa italiana para asumir esa responsabilidad, en un equipo que había tenido una pretemporada de excelente nivel, pero que hoy es claramente superado por Mercedes.

En septiembre, una vez que sean aprobadas, la Scuderia deberá centrarse en las nuevas reglas del año 2021 y en simultáneo en la temporada 2020. Además, como jefe máximo Binotto planea reestructurar el equipo, que parece no encontrar el rumbo deseado, al margen de algunos buenos parciales.

Ferrari no logró ganar este año en la Fórmula 1, como sí lo hizo Red Bull, que se impuso en el Gran Premio de Austria, cuando Max Verstappen superó en polémica maniobra, cerca del final, a Charles Leclerc.