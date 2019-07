Seminario sobre formación de mandos medios en PyMes

El 23 y 24 de julio se desarrollará el seminario CAME presencial sobre: Formación de Mandos Medios - Orientación a empresas familiares y pymes, organizado por la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En el marco de las capacitaciones brindadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, el próximo martes 23 y miércoles 24 de julio, de 12:30 a 16:30 hs se desarrollará la capacitación sobre “Formación de Mandos Medios - Orientación a empresas familiares y pymes".

Los mandos medios son claves en las empresas PYMES, ya que son el nexo entre los dueños o gerentes y los puestos operativos. Además son los que deben diseñar y ejecutar los planes de acción de manera eficiente para lograr los objetivos de la organización. Ellos tienen a cargo tareas de ideación y operativas, y deben motivar a su equipo, organizar, planificar, delegar, evaluar, controlar, dirigir, evaluar el desempeño y crear una fluida comunicación en su sector y con los demás sectores de la empresa.

Es fundamental capacitarlos para que desarrollen competencias y habilidades en el liderazgo y la conducción efectiva de su equipo de trabajo.



OBJETIVOS GENERALES.

*Brindar conceptos teóricos para el buen desempeño en la función.

*Presentar ejemplos prácticos sobre la aplicación de los conceptos teóricos explicados.

*Conocer las competencias requeridas para ejercer la función, como el liderazgo, formación, motivación y conducción del equipo de trabajo, comunicaciones interpersonales, delegación y control y resolución de conflictos.

*En esta ocasión la capacitación estará a cargo de la Lic. Larisa Acosta.



IMPORTANTE

Aquellos participen del 80% de las capacitaciones CAME previstas en el CCIRR para este año, obtendrán un certificado de “Gestión empresarial integral”. Ya que el cronograma es pensado estratégicamente a fin de obtener un conocimiento integral de las diferentes áreas de la empresa.

Socios CCIRR: sin cargo.

No socios: $ 1250.-

Para más información: [email protected]