Amplio repudio de todo el arco político

Todo el arco político de la ciudad manifestó su rechazo por lo ocurrido en la vivienda del concejal Bonafede.

El intendente Luis Castellano expresó su solidaridad con el concejal Dr. Silvio Bonafede, quien en la noche del jueves sufrió un acto intimidatorio en su domicilio particular.

En comunicación telefónica con el Dr. Bonafede, Castellano expresó su sentimiento de solidaridad personal y el de todo su equipo de trabajo.

Al mismo tiempo, hizo público su repudio absoluto y definitivo a esa agresión y exigió que las autoridades competentes investiguen el hecho y lleguen a un pronto esclarecimiento del mismo.

"La convivencia pacífica entre los rafaelinos y la madurez política que caracteriza a todos los representantes de los vecinos nos obliga a expresar nuestra máxima preocupación por este hecho y demandar que se identifique rápidamente al o los responsables de este hecho grave que nos afecta a todos", enfatizó el intendente.

Institucionalmente, el Concejo Municipal también emitió un comunicado en donde manifestó "su más profundo repudio y rechazo al atentado del que fuera víctima el Concejal Silvio Bonafede en la madrugada de hoy, siendo arrojado un explosivo casero denominado 'Bomba Molotov' en su domicilio particular".

"Desde el Concejo Municipal instamos a las autoridades competentes a que se realice la investigación correspondiente a fin de determinar quiénes fueron los autores de tan lamentable suceso, que también atenta contra las libertades democráticas que son el espíritu de este Órgano Legislativo, así mismo que se tomen las medidas necesarias para que este tipo de hechos, inusuales en nuestra ciudad, no vuelvan a suceder y se castigue a los responsables.

Actitudes de este tipo son las que nos siguen fragmentando como sociedad, haciendo crecer el miedo y la incertidumbre en toda la comunidad rafaelina. Es momento de fortalecer la voluntad, el compromiso y la unidad de todos, sin banderías políticas, para derrotar todo tipo de violencia y encaminarnos con renovada firmeza hacia un futuro mejor", afirmaron.

Por su parte, el Comité de la Unión Cívica Radical Rafaela y el Bloque de Concejales U.C.R - Cambiemos y su equipo de trabajo, manifestaron "nuestro más profundo y enérgico repudio y rechazo al atentado que, en la madrugada de hoy, sufriera el Concejal Silvio Bonafede, momento en el que fuera arrojado un explosivo casero tipo “Bomba Molotov” en su domicilio particular".

"Como férreos defensores de la libertad y la igualdad de derechos y habiendo pasado por situaciones semejantes en nuestro local partidario, solicitamos y exigimos a las autoridades pertinentes el pronto esclarecimiento de tan penoso hecho que no hace más que atentar contra la Democracia, así como también se sancione a los responsables de este acto de violencia, inusual en nuestra ciudad, bregando para que no vuelva a suceder otro acontecimiento de similares características", sostuvieron y concluyeron: "la Sociedad requiere del compromiso y la unidad de todos sus actores, dejando de lado colores políticos, en pos de la construcción de un futuro sin violencia, con más y mejor Democracia para todos".

Por otra parte, Rafaela Puede Más también emitió un comunicado en donde "repudia y rechaza el ataque del que fuera víctima el concejal Silvio Bonafede en la madrugada de ayer. Desde este espacio solicitamos a las autoridades competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer este violento ataque, que representa, además, un ataque a la libertad de opinión y a la democracia. Este tipo de manifestaciones violentas ameritan encontrarnos a todas las fuerzas políticas unidas, sin distinciones, para seguir defendiendo y fortaleciendo el espíritu democrático de nuestra ciudad".