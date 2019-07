FISFE reiteró pedido para participar en el debate sobre Mercosur-UE Locales 20 de julio de 2019 Redacción Por En el Consejo Directivo de la entidad se planteó: "Si nos ponen, por ejemplo, a disputar con los fabricantes europeos por el mercado brasilero, nos deberían dar las mismas condiciones de partida".

El Consejo Directivo de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) se reunió el martes en Rosario donde ratificó la postura que había tomado la conducción de la entidad al conocer el acuerdo anunciado por los cancilleres de la Unión Europea y el Mercosur. Esto es, que a la hora de definir los términos específicos del convenio comercial y de discutir la aprobación del mismo en el Congreso de la Nación, se de participación a los sectores productivos.

En la misma línea, desde FISFE se recordó que el mercado interno nacional consume casi 8 de 10 productos elaborados por la industria. Y que el 70 ciento de las manufacturas de origen industrial que exporta el país, tiene a Brasil como destino.

Desde el Consejo Directivo de la gremial fabril santafesina, se indicó: “Para cualquier Pyme es un desafío crecer. ¿Qué empresario no quiere producir más y vender a más países? Pero si nos ponen, por ejemplo, a disputar con los fabricantes europeos por el mercado brasilero, nos deberían dar las mismas condiciones de partida. En Argentina, producimos con inflación de dos dígitos, tasas disparatadas y un histórico déficit de logística. Si no se resuelven esas asimetrías, más allá de que pueda haber algún nicho muy específico que pueda encontrar su oportunidad, no habrá forma de ganar nuevos mercados para la industria nacional.

Por último, FISFE se refirió a la Cumbre de Líderes del Mercosur, reunida por estas horas en la ciudad de Santa Fe: “En tanto la provincia es la sede de este encuentro, sería importante que las demandas y las expectativas de la industria santafesina sean tenidas en cuenta por los funcionarios que nos representan en dicho ámbito”.