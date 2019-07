Bajaron las tasas para el financiamiento Pyme Locales 20 de julio de 2019 Redacción Por El componente fijo de las tasas de las (ON) Pymes avaladas por Garantizar, la Sociedad de Garantía Recíproca líder del mercado que avaló 57% de las emisiones, se redujo a la mitad en julio. Santa Fe es una de las provincias con mayor (ON) con aval de esta empresa.

INFOGRAFIA GARANTIZAR

Garantizar, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que trabaja para facilitar el mejor financiamiento a las Pymes de todo el país, informó ayer que las tasas de las Obligaciones Negociables (ON) Pymes se redujeron sustancialmente en julio. Mientras que en enero la tasa en pesos para este tipo de operaciones fue Badlar + 8%, en marzo ese porcentaje trepó al 9% y en junio bajó a casi el 6% para finalmente en julio pasar al 4%.

“La tendencia a la baja es una muy buena noticia para el mercado. Cada vez son más las Pymes que eligen estas herramientas para el desarrollo y crecimiento de su actividad. Como SGR líder del sistema, nuestro objetivo fundamental es el de acercar a las Pymes en todo el país opciones ventajosas e innovadoras de financiamiento”, dijo Rosana Montarcé, gerente de mercado de capitales de Garantizar.

En Garantizar, destacaron el caso de Bandex SA, empresa industrial que se dedica a la fabricación de envases plásticos descartables para la industria alimenticia, que obtuvo fondos por $ 30 millones a 36 meses, y el caso de la empresa cordobesa Metalfor S.A, que se dedica a la producción de maquinarias agrícolas, que obtuvo $ 30 millones a 24 meses.

En lo que va del 2019, encabezaron las emisiones las Pymes del sector industrial con un 41% del total, seguido por el sector agropecuario con un 29,40%.

En cuanto a las principales regiones, las provincias con mayor cantidad de ON avaladas por Garantizar fueron Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

La ON Simple fue creada para facilitar el financiamiento a largo plazo de las Pymes en el mercado de capitales. Las empresas se pueden financiar con esta herramienta tanto en pesos como en dólares y el plazo promedio de las operaciones es de 36 meses (3 años). De esta manera la ON Simple se constituye una vez más en una pieza fundamental para desarrollar los proyectos de inversión de las Pymes.

Garantizar es la SGR de mayor magnitud del mercado nacional, contando con el 80% de participación del mercado medido en Pymes avaladas y la única empresa del sector presente en todo el país con 32 sucursales. Con más de 20 años de experiencia, Garantizar cuenta actualmente con un fondo de riesgo de casi 10.000 millones de pesos, destinados a garantizar el acceso al mejor financiamiento a las Pymes de todo el territorio argentino.