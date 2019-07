Presentaron la jornada “Ganadería de Carne en el Centro de Santa Fe” Locales 19 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En la mañana de ayer, en las instalaciones de la Sociedad Rural de nuestra ciudad, presentaron la jornada “Ganadería de Carne en el Centro de Santa Fe”, evento que se llevará a cabo el 31 de julio, con diferentes disertaciones.

Esto se realizará en conjunto con la AER Castellanos de INTA Rafaela, junto a la Sociedad Rural de Rafaela y a la Cooperativa Guillermo Lehmann, con la colaboración del IPCVA, el Ministerio de la Producción de Santa Fe y Laboratorios OVER, y el aval de Federación Agraria Argentina filial Pte. Roca y UTN Facultad Regional Rafaela.

Será un encuentro donde se hablará de mercado y donde se mostrarán algunas situaciones de producción que se realizan en la zona y la posibilidad de novillos pesados, destinada a productores, profesionales, comerciantes de hacienda y otras personas del sector.

"Cuando empezamos a hablar lo de la Unión Europea no sabíamos que estaba tan cerca. No fue eso el norte que nos guió para la organización de esta jornada, más allá de que hoy este acuerdo abre una perspectiva mucho más interesante para la ganadería. Lo que uno ve es que la ganadería normal, tradicional, estaba repoblando los campos. Uno ve circulando por las rutas que cada vez hay más animales de color. Por cuestiones políticas se dejó de hacer porque al gobierno anterior le convenía más sentarse esperando los camiones en el puerto porque de tres camiones, uno se lo quedaban ellos", dijo en primera instancia el presidente de la SRR, Pedro Rostagno.

Además se refirió a este nuevo acuerdo y dijo que "va a traer muchos más actores a la ganadería y que esos campos donde antes se veían agricultura de bajos rindes hoy va a ser reemplazada seguramente por actividad productiva que genera arraigo también y muchas divisas para el país", remarcó, donde añadió que "hoy también tenemos retenciones, pero que abarca para todo producto que se exporta y dejó de ser exclusivamente a la actividad agrícola. Estamos luchando contra este tema y hay una palabra del gobierno de que van a ser quitadas. Las retenciones distorsionó el sistema productivo, ya que la única actividad agrícola que podía resistir el peso de las retenciones era la soja. Por un lado se la demonizaba, mientras que por el otro lado con las retenciones al trigo y al maíz se lo sacaba de circuito. El mejor ejemplo fue que cuando asumió este gobierno y quitó las retenciones automáticamente hoy en la cadena del país genera más divisas y más movimientos de la soja", sostuvo.

En tanto, estuvo presente Carlos Callaci, Ingeniero agrónomo y Jefe de la Agencia de Extensión del INTA, quien mencionó que "hay un contexto favorable para lo que es la producción y comercialización de carne. Hay mucha expectativa, pero no sé si esa expectativa es acorde con lo que realmente pueda llegar a pasar. Hay mucha alegría con este nuevo acuerdo con la Unión Europea, con el consumo de China y el consumo de cerdos a nivel mundial. Todas son cuestiones que la van a tratar dos disertantes que tenemos en la jornada el próximo 31", remarcó, donde hablarán de mercados de consumo interno y sobre los mercados externos.

"Estamos viendo buenas perspectivas y junto a la Sociedad Rural ya a la Cooperativa Guillermo Lehmann pensamos que es bueno motivar y hablar de determinada información que favorezca un incremento a la producción de carne en el centro de Santa Fe o en del Departamento Castellanos", dijo sobre el plano organizativo y amplió diciendo que "este acuerdo puede favorecer, más que nada, lo que son los productos primarios. El tema es hasta donde podemos llegar a dar un valor agregado, sea el acuerdo que sea. La carne lo necesita, no es un producto que se pueda transportar en pie y de por sí, el hecho de lograr acuerdos comerciales que nos permitan exportar carne generan una demanda de mano de obra y una demanda de industrialización que otros productos no lo tienen. Ese tipo de productos son los interesantes para nuestras regiones", expresó.

A modo de cierre, destacó que "hay existe una demanda que la está traccionando China. Más allá de que vienen aumentando sus niveles de consumo de carne, tuvo un problema muy importante con respecto a la enfermedad de los porcinos, donde tuvieron que sacrificar a muchos. Se están liquidando muchos vientres para poder exportar y la idea es hacer novillos para exportar carne. Hay que ponerse a trabajar para que esto avance, donde la mayoría de las exportaciones era de novillo de exportación. Hoy los niveles de faena de vientre están en el 50% y pensemos que ya en un 40% el nivel de sacrificio de vientre está siendo elevado. Podemos condenarnos en un futuro con menos ascienda", finalizó.