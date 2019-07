El complejo ambiental abrió sus puertas a los vecinos de la ciudad Locales 19 de julio de 2019 Redacción Por A partir de una invitación del Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, para compartir el trabajo que se realiza en la ciudad en relación a la gestión integral de residuos.

FOTO PRENSA MUNICIPAL INICIATIVA. Se llevó a cabo una nueva visita de vecinos a las instalaciones del Complejo Ambiental.

Durante la mañana de ayer, ciudadanos visitaron el Relleno Sanitario, la Planta de Recupero y el Parque Tecnológico, compartiendo conocimientos, testimonios y experiencias vinculados a la temática. En lo que va del año, más de 1.000 alumnos e interesados de otras comunidades han visitado este espacio.

María Paz Caruso, directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, dijo: “Rafaela se toma como modelo de gestión en materia ambiental a nivel internacional, y esto es el resultado de la participación y el compromiso ciudadano”, y agregó: “Hemos decidido propiciar estos espacios, para seguir encontrándonos y generando conciencia en los vecinos y vecinas de Rafaela y generando espacios educativos”.

Sergio Amaya, integrante del Instituto Sustentable, acompañó la visita y comentó: “Participaron vecinos de diferentes barrios y diversas edades. Nadie conocía el Complejo, y con la visita de hoy pudieron comprobar los beneficios sociales y ambientales de separar en sus hogares”.

Claudia Isaurralde de la Subsecretaría de Economía Social y Empleo, que también estuvo presente en el recorrido, habló a los asistentes sobre el trabajo integrado que se realiza entre las personas de las cooperativas y el municipio, en relación al desarrollo social y laboral.



MAS DETALLES

Durante la jornada, se sumaron empleados municipales y recicladores urbanos que mostraron a la gente cómo se trabaja a diario, cómo se recuperan los materiales y la importancia de la participación ciudadana de este proceso que se inicia en cada hogar.

Paula Ochoa, estudiante de Ingeniería Ambiental, participó de la visita y comentó: “Me inscribí porque me parece muy interesante saber qué es lo que pasa con los residuos que separamos día a día, adquirir nuevos aprendizajes sobre la temática y conocer un poco más nuestra ciudad”.

Por su parte Edelso Gunzinger, del barrio 9 de Julio, manifestó: “Siempre estoy detrás del progreso de mi ciudad. Hace muchos años que separo los residuos en mi vivienda particular y me interesa ver el trabajo que se realiza en el Complejo porque sé que es muy importante”, y agregó “sobre todo para transmitírselo a mis nietos, para que podamos tener una ciudad cada vez más limpia y ecológica”.