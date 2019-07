Firma local que se consolida apostando brindar y sostener una atención integral Información General 19 de julio de 2019 Redacción Por Desde hace cinco años dos empresarios locales del rubro automotor decidieron fusionarse y uniendo conocimiento, experiencia y trayectoria lograron imponerse en el mercado recibiendo un eficaz espaldarazo del público que, mostrándole su confianza, les otorgó un importante volumen de ventas.

A lo largo de nuestra historia hemos sobrellevado crisis, recesiones de todo tipo, pero entre nuestros empresarios hay gente emprendedora, tesonera y valiosa que no baja los brazos y pone el pecho a las crisis, poniendo firmeza en su quehacer y logrando proseguir en el rumbo trazado. En esa calificación debemos señalar a Oscar Dellasanta y Martín Antonini, dos jóvenes empresarios, titulares de la firma Dellasanta y Antonini, quienes hace cinco años, iniciaron un proyecto en común que, a todas luces, habla del acierto de la decisión.

En el mes en el que cumplieron sus cinco años de vida comercial entrevistamos a ambos, aportando detalles del emprendimiento y el promisorio presente en el que se encuentran transitando.

La charla giró en torno a la historia de la creación de la nueva oferta comercial para Rafaela y su zona.

"La empresa surgió a principios de julio de 2014. Dellasanta Comercial es una empresa centenaria -en este mismo local y en la esquina había venta de unidades nuevas, muchos recuerdan y aquí está la foto de aquella época-, cuando se fusiona fue así, se produjo una vacante del local que funcionó como una concesionaria, es ahí donde lo invito a Martín a fusionarse, le presento una idea para comenzar a trabajar juntos", recordó .

Por su parte Martín remarcó que "trabajé mucho tiempo ligado al rubro de los concesionarios de autos como empleado, fui gerente de concesionario de varias marcas, luego puse un negocio por mi cuenta, en el que estábamos relacionado, porque era un local de Cachi, nos conocíamos de antes, y surgió la idea de emprender juntos".

"En otro momento pasó de cliente a proveedor -yo fui cliente de él- lo conocía como persona, nos acercamos en la relación, hubo un cierto 'feeling' y la vida quiso que luego nos complementáramos como socios", enfatizó Oscar al referirse a su conocimiento de la experiencia de Martín y su confianza en ella.

"Estamos muy contentos, en principio porque la gente que conoce lo que es Dellasanta, con historia de tradición familiar y comercial y como la gente que me conocía comercialmente, fuimos muy bien receptados y rápidamente logramos un volumen de venta muy interesante, en la ciudad y la zona, y logramos que se nos considere - hecho que es muy importante- ya que muchas veces, pese a que no haga la compra en nuestro local, hace una primera consulta con nosotros, lo que habla a las claras de la valoración hacia nuestra experiencia", manifestó Martín.

Por otra parte Oscar agregó que "quien ha tenido la confianza, vuelve a dispensárnosla, es algo que hemos buscado y que nos propusimos mantener, no sólo entrar como un negocio de ocasión, hacer un negocio golondrina sino perpetuarnos en el tiempo con responsabilidad, atención al cliente, etc.".

"Ofrecemos una atención integral y personalizada, en las empresas grandes un poco se pierde, acá los clientes pasan a ser amigos, pasa mucho el boca en boca, la recomendación de la gente, apuntamos a la calidad de la atención.

"Se ve mucho que la familia, el abuelo, el papá el hijo, todos siguen comprando acá, eso nos da la pauta de lo que se proyectó está bien logrado".

"Le damos la venta, la entrega, la parte de gestoría, estamos anexando la parte de seguros, tratamos de aportarle una solución para el cliente, nosotros le armamos todo el negocio, apuntamos a que la compra del auto sea una experiencia agradable, no como ocurre a veces que el cliente tiene que andar corriendo, renegando. Le aportamos gestoría, créditos, es una atención integral, además un fuerte que tenemos es que el cliente que viene acá puede consultar por todas las marcas de 0 Km y usados, por supuesto, esto facilita que no hay que andar dando vueltas", aseguró Martín.

"Al asesorarlo, tanto Martín -por sus años de experiencia- como los muchachos- los vendedores- pueden asesorarlos acerca de la unidad que les conviene adquirir y una vez adquirida lo que usa unidad puede ofrecerles, se trata de no hacer solamente la venta del bien", dijo Oscar.

Martín hizo saber que "nosotros manejamos todas las financiaciones y beneficios que tienen las fábricas para los clientes, con el fin de aconsejarles lo más económico, tenemos financiación propia, muchas alternativas, tratamos de facilitarle los caminos para que se lleve el auto".

"Cuando nos juntamos en las charlas organizativas del nuevo emprendimiento comentábamos que no era el mejor momento para iniciar, pero si lográbamos afianzarnos en un momento tan difícil, era doble el mérito; nos superaron las expectativas que teníamos bajo ese panorama, pero hasta el momento no hemos visto la cresta de la ola, pero estamos firmes y marchando, por lo que seguramente la veremos", recordó Oscar.

Con vistas al futuro, Martín enfatizó que "tratamos de incorporar cosas nuevas, seguir creciendo, estamos lanzando el tema de tener nuestra propia aseguradora, para que el cliente se quede contenido desde ese aspecto; lo hacemos con los créditos, el cliente lo paga acá, es otra facilidad que le hemos aportado y sobre todo es un signo de responsabilidad, la nuestra, y la confianza, es lo que hemos apuntado a mantener como regla número uno".