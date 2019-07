La voz de un argentino Información General 19 de julio de 2019 Redacción Por EL REY LEON

Por Alexis Puig



El argentino elegido por Disney para interpretar una de las voces de "El Rey León".

En la versión latina de la remake de este verdadero clásico, la hiena Kamari tiene acento criollo. Y el responsable es un humorista que se hizo conocido desde las redes sociales.

Es un clásico, a la hora de doblar al español los filmes de Disney, el estudio convoca a artistas de diferentes países para que le den vida a los personajes. En este caso, uno de los elegidos fue Agustín Aristarán, mago y referente del stand up quien tuvo la misión de ponerle su impronta a una de las terroríficas hienas de El Rey León.

"La propuesta surgió hace un tiempo cuando Disney me comenta que tenían intenciones en que yo haga una prueba para una de las voces de la nueva versión de El Rey León", explicó el humorista en una entrevista exclusiva para Teleshow.

"Yo dije 'wow' pero quedó en el aire, entonces hice un video de autopostulación en mis redes para hacer un poco más de ruido y ayudar a las ganas que tenía Disney en mi participación. Después hice la prueba y un día me llamaron y me dijeron: ahora solo falta que digas que sí", agregó el actor, a quien se le sumó otro argentino en el doblaje de El Rey León: el salteño Sebastián Llapur hizo de Mufasa.

A la hora de describir su personaje, Agustín contó: "Kamari es una hiena malísima que responde a la hiena jefa y a Scar y somete a la otra hiena para que haga lo que él decide que tiene que hacer. Son más malas que en la película original, me copó eso. Me encantó hacer un personaje de malo, si bien en el musical de Aladin estoy haciendo de malo, en general mis personajes nunca son de malos. Está bueno poder incursionar por ahí".

También dio detalles sobre la preparación del personaje: "La verdad es que Disney, para poder armar la composición te da todas las herramientas y te ayuda mucho. Tuve un coach en Argentina y otro desde México que me fueron explicando cómo es el proceso para poder construir un personaje desde un doblaje. Yo no había hecho doblajes en otras películas animadas, sí había hechos doblajes de mí mismo en otras pelis o en el especial de Netflix que hice de mi show, pero era doblarme por error de audio".

"Vas viendo la película en su versión original en inglés para entender la intención del personaje, llevarlo a neutro. Tenía el texto escrito y lo tenía que decir en neutro con la intención que el coach y el director de voces va indicando. No es una versión argenta, no es una versión que van a escuchar decir 'che'. Justamente lo que más me gusta es que es una versión latina y va a verse en toda Latinoamérica con esta versión en español. Particularmente, no es que no me gustan, pero no siento naturales los doblajes argentos porque toda la vida vimos las películas dobladas en neutro, esa parte de la propuesta también me pareció interesante", manifestó.

Por último, Agustín dejó una reflexión sobre esta gran experiencia: "Es impactante lo que lograron en esta nueva versión con la animación. No se puede creer, es una locura. La gente va a emocionarse y divertirse nuevamente. Todos los personajes están increíbles".