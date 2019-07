"No se debe votar en contra de otro, sino por quienes se sabe qué harán" Locales 19 de julio de 2019 Redacción Por OCTAVIO CRIVARO Y VERONICA CARRIZO, CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL FIT UNIDAD

FOTO RG EN RAFAELA./ Los candidatos, en los estudios de Radio Galena.

Los precandidatos a diputados nacional por el "Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Unidad" Octavio Crivaro y Verónica Carrizo visitaron ayer nuestra ciudad para dar a conocer su visión respecto de las próximas elecciones nacionales del 11 de agosto, en donde deben superar el piso para poder llegar a las Generales.

Crivaro fue dos veces precandidato a Gobernador. Carrizo, por su parte, tiene 25 años, es estudiante de la UNR y fue candidata a concejal en Rosario en las pasadas elecciones provinciales.

Respecto a la unidad de la izquierda, Crivaro dijo que fue "costosa". "Hay discusiones sobre qué es lo que se quiere hacer con la izquierda, que es la venimos planteando desde el PTS con Nicolás del Caño, Myriam Bregman y con Verónica, en donde militamos. Se conformó el FIT con el Partido Obrero y con la Izquierda Socialista. Nosotros no queríamos ser una fuerza que para ampliarse dejara de lado a los principios. Pero planteamos los debates en función de la urgencia: hay una crisis en curso, es muy importante, que la hizo el Gobierno y que la oposición o impulsa o acepta que se descargue sobre los sectores populares, degradando las condiciones de vida, con tarifazos... Entonces, entendimos que la izquierda tiene que ser una voz lo más audible posible para que los poderosos sepan que por lo menos un sector de la población diga que no lo va a aceptar más. Es por ello que hemos conformado una unidad con el MST y con Poder Popular (de María del Carmen Verdú, que es la presidente de la CORREPI). Estamos muy contentos de que en un momento en donde la crisis comienza a pegar con fuerza, la izquierda muestra una voluntad de ser una fuerza que tenga peso no solamente en los sindicatos, en los centros de estudiantes y en la calle, sino también en el Parlamento, con diputados que todo el mundo sabe cómo actuaron".

"Trataremos, en un escenario muy difícil como es el de la polarización, que se exprese una voz de la mayor fuerza posible. La gente no debe votar a alguien en contra del otro, sino votar a una fuerza que sabe qué es lo que va a hacer: ese es el FIT Unidad", señaló.

Carrizo, ante la polarización, dijo que "es un negocio que todos los partidos ponen sobre la mesa, al hablar permanentemente de 'la grieta'. En la lucha que damos cada día y en estas elecciones, dejamos en claro que la grieta es entre quienes quieren darle la llave del país al FMI, los que 'panquequean' unos con otros (Massa volviendo con CFK, Pichetto, el PS declarando 'Huésped de Honor' a Bolsonaro), que significa más miseria para los trabajadores, para los jóvenes que sufren la precarización laboral y entre quieren que evitemos todo eso. Por eso nos organizamos y demostramos en estas elecciones que somos una fuerza que quieren profundizar un camino para enfrentar el FMI. Hacer una buena elección implica dejar bien en claro que no vamos a dejar que pasen por encima de nosotros".

"Massa puede ser el Presidente de la Cámara de Diputados si gana Alberto Fernández. ¿Qué podemos esperar de una persona que le aprobó todas las leyes de ajuste al Gobierno? Imagino un Congreso que va a estar condicionado por cuestiones que le pida el FMI. Nadie, excepto la izquierda, lo cuestiona", dijo Crivaro.

"Cuando cierre una empresa... ¿alguien piensa que va a estar Massa? ¿Pichetto? En ese sentido, la izquierda es una fuerza antipanqueque. Por eso, la grieta es una forma de silenciar las voces que no son parte de los partidos tradicionales. Es un gran acuerdo que tienen entre Durán Barba y el peronismo", completó.