Todas las experiencias Locales 19 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Esperando que el próximo 31 de julio sea un éxito esta jornada, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural de Rafaela, el ingeniero agrónomo Alejandro Rossa, proveniente de la cooperativa Guillermo Lehmann, dijo que "tanto la Rural como la Cooperativa se han juntado en unir todas las patas, como el conocimiento, las experiencias locales y regionales que dan resultado económico y que dan resultado a la región. Podemos demostrar como termina o comienza, dependiendo la categoría, un eslabón comercial de las cabezas de la hacienda", mencionó.

En este marco, se llevará a cabo un remate de feria donde se va a poder observar el dinamismo y la configuración de los distintos lotes que tiene para poder defender el valor comercial de cada una de las cabezas. "Vamos a mostrar todo el folclore de lo que es un remate, por eso esperamos que se sumen todos los productores", dijo.

A modo de cierre, destacó que "la carne vacuna es el cuarto componente y conforma el 50% de las exportaciones. Sin dudas que la ganadería está teniendo y tiene mucho futuro y si bien los precios están bastante estables, han pegado un salto y es una pata y complemento económico que por ejemplo un tambo o una producción lechera no lo está viendo o realmente no lo aprovecha. Buscamos mostrar indicadores de que se puede, ya que hay referencias regionales. Queremos lograr que el productor lo adopte", expresó y agregó que "el consumo a nivel nacional viene estable. Lo que es la producción nuestra se prefiere mucho lo que son las carnes livianas, las partes de no tanta categoría. Es un consumo distinto al que logramos a veces", manifestó.

En tanto, marcó que "hoy cuesta mucho engordar un ternero y no llevarlo a una recría ideal para después comercializarlo y sacarle más valor agregado es lo que tenemos que aprovechar", concluyó.