Viotti: "en las elecciones está en juego la democracia" Locales 19 de julio de 2019 Redacción

El concejal Leonardo Viotti, excandidato a Intendente por Cambiemos, participó del acto que encabezó el presidente Mauricio Macri en Santa Fe. El edil estuvo con una delegación de nuestra región pero tuvo la particularidad de que él estuvo en la primera fila, junto a Mario Barletta y Enrique Mammarella, rector de la UNL.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) manifestó que "esos actos lo maneja Presidencia. Fue en Santa Fe pero se organizó en conjunto con Entre Ríos. Había dirigentes importantes. Surgió la posibilidad por la Cumbre del Mercosur y Miguel Angel Pichetto también podía estar presente. Se organizó todo en las últimas horas. De Rafaela y el departamento Castellanos hubo entre 25 y 30 personas participando, tanto del radicalismo como del PRO".

"Mauricio fue el último en hablar. Llegó, hizo su discurso y se fue. Lo vi bien, físicamente, y con muchas ganas, de buen ánimo. Pichetto llegó antes y fue muy bien recibido por la gente. Se quedó después a hablar a la prensa y a la gente que se sacó fotos con él", detalló y mencionó que estuvieron presentes los candidatos de Entre Ríos y de Santa Fe, es decir, Federico Angelini y su compañera Ximena García.



¿VIENE MACRI?

"La invitación está siempre. Pero no tenemos nada concreto todavía. Sí lo que estamos tratando es hacer el esfuerzo de que puedan estar presentes a lo largo de la campaña. Queremos que sea para las PASO. Pero ya estuvo en Santa Fe y no sabemos si va a ser posible que regrese a la Provincia. Sino, lo dejaremos para la General. No puedo decir ni si ni no", dijo Viotti.

Vale destacar que hay una idea de que llegue -en las próximas semanas- o a Rafaela o a San Francisco, organizado por la Secretaría de Agroindustria, para que se reúna con la Mesa Lechera. "Tenemos algo de información y estamos preparando todo para que si se llega a dar, estemos preparados. En campaña, le damos opciones para que terminen definiendo qué actividades se realizan. Pero cuando son visitas protocolares, se define todo desde Presidencia. Tenemos fechas tentativas, pero es muy difícil", comentó el joven radical.



"ESTA EN JUEGO LA DEMOCRACIA"

"Omar Perotti y Luis Castellano ya dejaron en claro su apoyo a Fernández-Fernández. Podrán ser más o menos dialoguistas, no estamos en la misma vereda. Ellos están trabajando con el kirchnerismo, más que el Intendente en 2015 había dijo que hubo corrupción. Habría que preguntarle por qué están trabajando con ellos de nuevo", sentenció Viotti.

Sobre la incorporación de Pichetto, dijo que tiene "un historial con el que podemos coincidir con muchas cosas y otras no, pero quienes defendemos la república y los valores democráticos sabemos que hay que darle lugar a otros espacios". "Sí, después de lo que vi con el kirchnerismo, creo que se pone en juego la democracia en estas elecciones. Si vuelven hay mucho revanchismo. Hemos tenido muchos errores, pero se están empezando a ver una luz al final del camino", sentenció.