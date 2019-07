Estévez contra la Nación por falta de inversión en rutas Locales 19 de julio de 2019 Redacción Por "El Gobierno Nacional debería darle la misma importancia a las rutas del interior que al microcentro porteño", dijo el candidato a diputado nacional por Consenso Federal.

El precandidato a diputado nacional por Santa Fe de Consenso Federal, Enrique Estévez, cuestionó ayer la falta de obras de infraestructura por parte del gobierno nacional en las rutas nacionales de la provincia. “No se puede jugar con la vida de los santafesinos y santafesinas, las rutas nacionales están destrozadas y lo único que obtuvimos de este gobierno, pero también del kirchnerismo, son promesas que nunca se cumplieron”, expresó el dirigente socialista. “Los santafesinos tenemos que ponernos todos del mismo lado para reclamar ante la Nación lo que nos corresponde, el Gobierno Nacional debería darle la misma importancia a las rutas del interior que al microcentro porteño”, remarcó.

Durante una recorrida por el departamento La Capital, que incluyó las ciudades de Recreo, Santo Tomé y la ciudad de Santa Fe, Estévez se interiorizó sobre el déficit en infraestructura vial de las rutas nacionales en toda la provincia, que en muchos casos se trata de obras anunciadas y nunca concretadas.

Entre 2007 y 2019 la construcción de un nuevo puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé fue anunciado varias veces por dos gobiernos nacionales distintos; el de los Kirchner y el de Mauricio Macri, pero nunca se cumplió. En 2007 el ex presidente Néstor Kirchner anunció esta obra, pero nunca avanzó. De igual manera sucedió en la gestión del presidente Mauricio Macri, que incluso prometió que durante su mandato se iba a llamar a licitación, pero tampoco hubo novedades. Se trata de una obra más que necesaria, ya que 10.800 vehículos transitan en hora pico.

En una reunión con la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta, el secretario general del Partido Socialista santafesino, Enrique Estévez, manifestó: “Los vecinos de Santo Tomé necesitan de forma urgente que el gobierno nacional haga esta obra que va a permitir mejorar su principal acceso. Llevan 12 años de promesas incumplidas; no pueden esperar más”.

“Lo que sucede en Santo Tomé es una constante en toda la provincia de Santa Fe: la falta de inversión de la Nación para obras que son vitales para los santafesinos”, señaló Estévez, y acotó: “Vemos con preocupación la falta del federalismo del gobierno nacional, y más aún en Santa Fe, una provincia productiva que sólo en concepto de retenciones a la exportación le aporta al fisco nacional 90.000 millones de pesos en un año, y nada de eso vuelve a nuestra provincia”.

La importancia de las rutas santafesinas reside en que más del 80% de las exportaciones agrícolas del país salen por los puertos del sur, donde se encuentra el complejo aceitero más importante del país. Transportistas de Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, y Buenos Aires, por ejemplo, transitan por nuestras rutas para trasladar las exportaciones de granos y subproductos.

“El caso de la Ruta Nacional 11 es paradigmático; un corredor vial trasnacional en estado deplorable”, disparó Enrique Estévez, luego de una reunión con el intendente de Recreo, Omar Colombo, quien coincidió con este reclamo. “El gobierno nacional había considerado esta obra como prioritaria, había prometido en campaña una transformación de la ruta a autopista. No sólo que nada de eso sucedió, sino que el macrismo fue rebajando su categoría: tras la fallida autopista prometió una autovía, de una autovía pasó a una repavimentación de la ruta y finalmente realizará un bacheo en algunos sectores puntuales para una ruta nacional que es prácticamente intransitable”, cuestionó el referente socialista.

“Las soluciones viales son fundamentales, estamos hablando de la vida de los santafesinos, que tienen que transitar diariamente por rutas nacionales que están en pésimas condiciones, arriesgando sus vidas. Pero también es de suma importancia porque estamos hablando de un corredor productivo muy importante para el país. Queremos ser la voz de nuestra provincia, la real representación de nuestros municipios y comunas en el Congreso Nacional”, remarcó el precandidato a diputado nacional.

“El gobierno de Miguel Lifschitz, con fondos propios y transparencia, está llevando adelante un plan de obra pública histórico. Imagínense la cantidad de obras que podríamos hacer si Nación nos pagara la deuda de coparticipación”, enfatizó Estévez.