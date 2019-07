Prepagas reclaman nuevos aumentos Nacionales 19 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Las empresas de medicina prepaga tienen previsto reclamar al Gobierno la autorización de nuevos aumentos en los precios de cobertura, porque con las cuotas actuales no llegan a cubrir los costos. Así lo señaló hoy el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt.

"Hay que ver cómo termina el año, pero en la situación actual no llegamos a cubrir los costos. Gran parte de nuestros insumos están dolarizados y con las actualizaciones en los precios no alcanza", justificó el empresario en un reportaje publicado en el sitio Cronista.com.

Belocopitt consideró que "hay que hacer una reforma profunda del sistema" de medicina prepaga, pero aclaró: "Nadie la quiere encarar".

Desde el primero de julio rige un aumento del 5,5% en las cuotas de las prepagas; otro 6% se sumará desde el 1 de agosto y un tercero, también del 6%, regirá a partir del 1 de septiembre.

Este 17,5% total es complementario y acumulativo de aquel que fuera aprobado el 29 de marzo de 2019, cuando se autorizó un incremento del 7,5% desde el 1° de mayo. Así, a septiembre, el aumento acumulado en los cuatro tramos será del 26,3%.