Crecieron los puestos de trabajo y la precarización Nacionales 19 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Los puestos de trabajo crecieron 0,9% en forma interanual en el primer trimestre del año, por el aumento del 0,1% de empleos asalariados y un incremento de 3,5% de los puestos de trabajadores no asalariados o en negro, reportó ayer el INDEC. El aumento del 0,9% implicó una creación de empleo general de 185 mil nuevos puestos de trabajo al pasar de 20.496.000 en el primer trimestre del año pasado a 20.681.000 puestos en el mismo período del actual.

Los puestos de trabajo "no asalariados", que incluyen a los trabajadores en negro o cuentapropistas, aumentaron 3,5%, que significó un aumento de 176.000 personas, al pasar de 5.008.000 en marzo del año pasado a 5.184.000 en igual mes de este año.

Del total de puestos de trabajo asalariados que mejoró un 0,1%, implicó una baja de 105.000 personas registradas y con descuentos jubilatorios, al pasar de 10.816.000 a 10.711.000 entre el primer trimestre del año pasado e igual período de 2019.

Los puestos de no asalariados o en negro que aumentaron un 2,5% significó una precarización laboral para 115.000 personas, al pasar de 4.672.000 a 4.787.000 de trabajadores, haciendo la misma comparación.

De las cifras del informe de cuentas nacionales sobre Generación del ingreso e Insumo de Mano de Obra del INDEC se desprende que crecieron en el último año los puestos de trabajo en negro y los cuentapropistas informales.

El reporte señala que la participación en el ingreso de los asalariados cayó 3% al bajar del 51,3% al 48,3%, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo.

Según el sector de la producción en la industria manufacturera esa participación cayó un 0,81%, en el de administración pública y defensa" un 0,56%, en el comercio 0,4%, en transporte, almacenamiento y comunicaciones un 0,3%.

Los dos únicos sectores que tuvieron una mejora en la participación del ingreso fueron los de explotación de minas y canteras con una suba del 0,11% y pesca con 0,03%, según las cifras difundidas por el INDEC.

El mayor número de empleos no registrados o en negro se produjo en el servicio doméstico con 1.225.000 personas, seguidos del comercio 684.000, construcción 484.000, agricultura y ganadería 492.000, servicios sociales y salud privados 295.000, transporte y comunicaciones 278.000, y hoteles y restaurantes 238.000.

El INDEC aclara en el informe que el número de puestos de trabajo es mayor al de los ocupados porque "las personas pueden tener más de una fuente de ingresos por concepto de empleo, bien porque trabajan para más de un empleador o, porque además de trabajar para uno o más empleadores, trabajan por cuenta propia".

Agregó que "el número de puestos de trabajo en la economía supera al número de personas empleadas en la medida en que algunos asalariados tengan más de una ocupación".