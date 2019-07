Atlético sigue con su puesta a punto de cara a un torneo que ya tiene algunas confirmaciones Deportes 19 de julio de 2019 Redacción Por La "Crema" continúa con la pretemporada y hoy se definirán los dos equipos que utilizará Otta para visitar mañana a Newell’s en un nuevo amistoso. Mientras tanto, ya se conocen algunos detalles del próximo torneo. El fixture se sorteará el 1 de agosto y arrancará el 17 del mismo mes. Aún quedan puntos por definir.

FOTO LA OPINION NUEVO PLANTEL. / El nuevo Atlético de Rafaela, de Walter Otta, se prepara para el próximo torneo de Primera Nacional, ex B Nacional. FOTO ARCHIVO DUELOS INTERESANTES. / Si bien restan las confirmaciones de las zonas, es casi un hecho que Atlético y Belgrano estarán en la misma.

El pasado 15 de abril fue la última vez que el hincha de Atlético de Rafaela pudo ver a su equipo, en el 0-1 vs Morón en el Monumental y, si bien la mayoría ya quiere dejar en el olvido la pobre actuación en esa última temporada, ya se extraña el fútbol. A la fecha, 95 días, y todavía faltan casi unos treinta más. La ansiedad crece de cara al torneo de la Primera Nacional, ex B Nacional que se viene.

Con cuerpo técnico nuevo, al momento once refuerzos y unos 20 futbolistas que ya no están hablan por sí solo del recambio que hubo en el plantel profesional de la “Crema”.

El pasado martes se llevó a cabo una reunión en AFA donde se determinó que Marcelo Achile, de Defensores de Belgrano, será el presidente de la principal categoría de ascenso del fútbol argentino. De esta forma, la mesa de la PN también la conformarán: Sergio Villella, de Belgrano de Córdoba, como vicepresidente; el Secretario Pablo Bianchini (Platense), Pro secretario: Pablo Bossio (Santamarina), Tesorero: Adrián Vairo (Brown) y Secretario de actas: Sergio Gianturco (Temperley).

Mientras que también se dieron a conocer los detalles más importantes del torneo.

Se conformarán dos zonas de 16 equipos cada una y habrá dos ascensos, uno surgido del cruce entre los ganadores de cada grupo y el otro de un Reducido entre los seis subsiguientes más el perdedor de dicha finalísima.

Habrá cuatro descensos, que serán dos por zona, y no correrán los promedios. Aún resta conocer cómo estarán confeccionadas cada zona.

La cantidad de equipos, el formato de disputa, la cantidad y el modo en que se consumarán los descensos, el número de partidos que se transmitirán por TV y la extensión de cada jornada son algunos de los aspectos que se modificaron.



El detalle el torneo de Primera Nacional que se viene:

-2 zonas de 16 equipos cada una todos mezclados, sin cruces interzonales (fecha de clásicos)

-El primer ascenso a Superliga sale del cruce en la final con los dos ganadores de cada zona, en partido único a jugarse en cancha neutral.

-El segundo ascenso surge de un Reducido que ingresarán los segundos, terceros y cuartos entre sí (2° vs 4°, 3° vs 2° y 4° vs 3°) en partidos de ida y vuelta. Los ganadores jugarán las semifinales junto con el perdedor de la final por el primer ascenso, en encuentros de ida y vuelta. La definición por el segundo boleto a Superliga será a partido único.

-Habrá dos descensos por zona sin promedios, con posibilidad de existir modificaciones en los próximos días.

-Los emparejamientos para el sorteo del fixture, programado para el 1° de agosto con el lanzamiento del torneo, se harán conforme a evitar la ‘fecha de clásicos’ y a que todos los elencos recorran kilómetros similares.

-Crecerá la cantidad de partidos que se verán por televisión. El contrato que suscribió la AFA establece que cada fin de semana se transmitirán (entre TyC Sports y DirecTV Sports) ocho encuentros de las dos principales categorías de ascenso. Si bien no hubo confirmación, se presume que serán 5 de la Primera Nacional y 3 de la Primera B.

-La temporada de la Primera Nacional 2019/2020 dará inicio el 17 de agosto.

-Las fechas irán con partidos de jueves a martes.

-De 25 clubes que venían participando ahora serán 32. Unos 16 están pertenecen a la Ciudad y el Gran Buenos Aires, mientras que los otros 16 tienen su sede en el interior de Buenos Aires (cinco) y en otras ocho provincias (once). En un torneo que se presume federal, catorce provincias carecen de representación.

- Los 32 participantes: All Boys, Almagro, Atlanta, Barracas Central, Brown de Adrogué, Chacarita, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Deportivo Riestra, Estudiantes de Caseros, Ferro Carril Oeste, Nueva Chicago, Platense, Quilmes, Sarmiento de Junín, Temperley, Tigre, Villa Dálmine, Agropecuario de Carlos Casares, Alvarado de Mar del Plata, Atlético de Rafaela, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Independiente Rivadavia, Instituto de Córdoba, Mitre de Santiago del Estero, Santamarina de Tandil, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán.

-La próxima reunión en AFA está pautada para el martes 30 de julio.