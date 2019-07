Fernando Alonso se bajó del Dakar Deportes 19 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP FERNANDO ALONSO. Cuando probó la Hilux.

Luego de la prueba realizada hace unos meses sobre una Toyota Hilux de Rally Raid, el piloto español Fernando Alonso confirmó que no participará en la próxima edición del Rally Dakar, la que se disputará en Arabia Saudita.

"Es una carrera atractiva, la más importante en su especialidad, pero también opuesta a mis cualidades o mi manera de conducir; nunca corrí en tierra y creo que no es oportuno hacerlo en el Rally más duro del mundo, porque se trata, sin duda, de algo extremo", agregó el bicampeón mundial de Fórmula 1 y Endurance en declaraciones a la prensa.

Su futuro inmediato en el automovilismo sigue siendo una incógnita, aunque el astuariano aclaró que tiene "idea" de lo que hará "en la próxima temporada" y en ese sentido aseguró que "no evalúo un posible retorno a la Fórmula 1".

"Lo que me pueda ofrecer a nivel personal no me resulta lo suficientemente atractivo. Fue una etapa excepcional, pero al día de hoy no encuentro en la Fórmula 1 los retos que puedo conseguir fuera de ella", agregó.

Alonso obtuvo esta temporada su segundo título en el Campeonato Mundial de Endurance, integrando el equipo Toyota Gazoo Racing, en el que no seguirá compitiendo en 2020.

Pero su mayor frustración la vivió en los Estados Unidos, cuando no pudo clasificar entre los 33 pilotos que conformaron la grilla de las 500 Millas de Indianápolis durante el pasado mes de mayo, en la categoría IndyCar.