Mañana ante Newell’s en Bella Vista

19 de julio de 2019

El plantel de Walter Otta sigue adelante con la pretemporada y este viernes se definirán los dos equipos que utilizará para visitar mañana a Newell’s en Rosario, lo que será el tercer partido amistoso de esta preparación.

La ‘Lepra’ y la ‘Crema’ jugarán dos encuentros de 60 minutos cada uno en el predio de Bella Vista, con acceso únicamente a prensa acreditada.

Hasta aquí Atlético disputó dos juegos amistosos y en ambos el DT paró diferentes equipos, siempre pensando en un posible 11 titular. Para esta nueva ocasión volverá a mostrar variantes si se tiene en cuenta el que viene de ganarle a la Reserva de River, el pasado martes, en San Jorge por 1 a 0. Anteriormente se había medido con la Reserva de Unión de Santa Fe, en Alberdi, donde el primer equipo ganó 2-0.

El equipo que usó vs Unión: Nahuel Pezzini; Lucas Blondel, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Junior Mendieta, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea.

El equipo que usó vs River: Nahuel Pezzini; Maximiliano Paredes, Alexis Niz, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Junior Mendieta, Emiliano Romero, Mauro Marconato y Ángelo Martino; Matías Godoy y Alan Bonansea.

Tras este cotejo ante los rosarinos, donde están Ramiro Macagno, Fabricio Fontanini y Lucas Albertengo, Atlético de Rafaela estará recibiendo a Atlético San Jorge en Rafaela, el martes 23, y el sábado 27, también en nuestra ciudad, hará lo propio ante Sportivo Belgrano de San Francisco.



UNA SALIDA MAS

Otro de los que no continuarán en Atlético de Rafaela es el delantero Alfredo Pussetto, prácticamente sin consideración en la última temporada, volverá a tomar un nuevo rumbo.