Ramona y la tercera del Midgets Show and Power Deportes 19 de julio de 2019 Redacción

FOTOS MSAP VANESA FOSCHIA. La representante de Aldao en el Midgets Show and Power. LEONARDO RINAUDO. Será local en la competencia a disputarse en Ramona.

Con la disputa de la tercera fecha se reanudará el próximo domingo el Torneo Oficial de la categoría Midgets Show and Power, en el tradicional circuito "Raúl Caligaris" de Ramona.

El espectáculo será organizado por el Centro Cultural y Deportivo de esa localidad, que asumió esa responsabilidad en todas las competencias que ha disputado la especialidad desde su creación, en el año 2017.

Hasta el momento, se realizaron una carrera de las denominadas convencionales y otra con la participación de invitados, esta última el 2 de junio, por lo que transcurrieron poco menos de cincuenta días sin actividad en pista.

El cronograma para este domingo es el siguiente: a las 08:30 habilitación del predio; de 09:30 a 10:30 recepción de inscripciones; a partir de las 11:00 pruebas y clasificación; desde las 14:30 las series, semifinales y finales.

Vale la pena recordar que el costo de la entrada general se fijó en 200 pesos, mientras que los menores de 12 años y los pilotos no abonarán.

Luego de esta prueba y antes de la realización del Torneo Nacional de Vila, al que fue invitado el Midgets Show and Power, se estará disputando la cuarta fecha de la temporada 2019, de acuerdo con el informe que proporcionó Cristian Bottazzi, el promotor de la categoría.



ASI ESTAN UBICADOS

Luego de dos competencias, Gustavo Toffoli es el líder del certamen, con 105 puntos; lo sigue Adrián Bonafede con 100; Jorge Destefani tiene 98; Franco Gerbaudo 91; Carlos Lucato 80; Angel Gaggi y Jesús Ceragioli 77; Diego Haspert 76; Hugo Valsagna 71; Ariel Bersano 69; Fernando Merke 68; Carlos Boscatti 64; Vanesa Foschia 60; Sebastián Villa 47; Diego Bruera 46; Leonardo Rinaudo 43; Oscar Belinde 42; Gonzalo Zurbriggen 40; Matías Maina 38; Pablo Baronetto 31; Emiliano Scalvasio 29; Emiliano Manera 23; Daniel Perusia 12; Víctor Medina 10; Octaviano Gudiño 3; Ricardo Prato, Marcelo Farto y Marcos Bottazzi 1.