Compañera de trabajo desmintió a periodista

Luego de postergar varias semanas su testimonio, Daniel Santoro -redactor de Clarín- se presentó ante el juez Alejo Ramos Padilla para responder por indicios que lo vinculan a la red de espionaje por la que están presos y procesados el falso abogado Marcelo D’Alessio, exespías de la AFI y el fiscal Juan Bidone, entre otros.

En su declaración, Santoro desmintió formar parte de la banda acusada de realizar extorsiones, espionaje y manipular expedientes judiciales, entre otros delitos, y en una parte de su declaración ante colegas que esperaron su salida del Juzgado, negó mantener un trato especial con D’Alessio, a quien calificó de mera "fuente de información".

DESMENTIDA DE UNA COMPAÑERA

De acuerdo a Tiempo Argentino, respecto al origen del vínculo el periodista se lo adjudicó a un contacto pasado por "un colega del diario" Clarín.

Si bien no trascendió el nombre del colega, su compañera Virgina Messi (de la sección Policiales) posteó en su muro de Facebook un artículo donde desmintió haber sido ella quien contactó a Santoro con D’Alessio. Y señaló otras precisiones que complican más al Daniel Santoro, ya que lo pondría en situación de falso testimonio.

"NO ACLARES PORQUE OSCURECE"

"No aclares porque oscurece, Daniel -escribió Virginia Messi en su post-.

"Para los ansiosos: no, no conozco a Marcelo D Alessio. Creo que nunca hablé en mi vida con él. No está en mi agenda. No es mi fuente. No viene a mis cumpleaños” afirmó la periodista.

"Y prosiguió ¡para los menos ansiosos: tal como explicó muy bien hoy Daniel Santoro, hace una pila me llamó Rodrigo González (abogado de consulta, tipo inteligente y simpático con el que aún tengo contacto) para pedirme un teléfono de Santoro por el tema efedrina. Le consulté a Santoro, le pasé el mail a Rodrigo y me olvidé.

"En el verano, cuando Santoro deslizó que UN periodista de Policiales del diario le había presentado a D’Alessio tuve la sensación de que hablaba de mi, que no decía toda la verdad y me ocultaba detrás del masculino UN.

"Se lo pregunté a él y a Rodrigo: ¿che, fui yo?

"Santoro me dijo que no me preocupara, que no había dado mi nombre. Le dije que lo diera las veces que quisiera. No tenía, ni tengo nada que ocultar.

"Rodrigo fue más preciso en su respuesta: Santoro no conoció a D’Alessio por mi contacto sino, más tarde, por el fiscal Bidone".

DELICADA SITUACION

La mención Bidone, el fiscal de Mercedes suspendido y procesado por sus vínculos con la banda acusada de cometer espionaje ilegal, contraría la coartada que hasta ahora había hecho pública Santoro, quien afirma que D’Alessio llegó a su vida por intermedio de un colega del diario.

La supuesta intermediación de Bidone, en cambio, coloca al redactor -y referente del colectivo FOPEA- en una situación por demás delicada: el lunes, Julieta Ciarmello, secretaria de D'Alessio, confirmó ante el juez Ramos Padilla que el fiscal Bidone recibía dinero a cambio de información para extorsionar a las víctimas de la red de espionaje.