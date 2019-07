Macri recibió todas las felicitaciones por la firma del acuerdo con la UE

(Desde Santa Fe – Cumbre del Mercosur). - Terminó el plenario de Presidentes de países del Mercosur con el discurso de cada uno de Mandatarios de los países miembros: Mauricio Macri de Argentina, Mario Abdo Benítez (Paraguay), Jair Bolsonaro (Brasil) y Tabaré Vázquez (Uruguay) más Evo Morales, Sebastián Piñera y la Canciller de Guyana Carl Greenidge por los países asociados que son siete (Chile, Bolivia, Surinam, Guyana, Colombia, Perú y Ecuador)

Inmediatamente después el Presidente Mauricio Macri le entregó el martillo artesanal de madera, que simboliza la presidencia temporal del bloque de la presidencia por los próximos seis meses, a Jair Bolsonaro de Brasil.

Durante el discurso de bienvenida del Presidente Macri, sobresalió la acérrima crítica hacia el gobierno venezolano que sumió al país en una “crisis humanitaria sin precedentes”, acusó, junto al reconocimiento a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional “como única autoridad legítima”, a la vez que le pidió a Maduro “que facilite la transición democrática”.

El Presidente argentino también habló de la creación de la moneda común y de avanzar con fuerza en acuerdos con la Alianza del Pacífico que conforman Chile, Colombia, Perú y México; también con Canadá, Corea, Singapur y la Efta (Asociación Europea de Libre Cambio, según sus siglas en inglés) que componen Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein que es el noveno jugador más grande del mundo en el comercio de bienes y el quinto más grande en el comercio de servicio.

Evo Morales, a su manera, rescató el acuerdo con la UE “siempre y cuando sirva para reducir la pobreza y la desigualdad”, dijo. Señaló que Bolivia “va a necesitar de los países del Mercosur para incorporar tecnologías a sus industrias y procesos productivos”.

Pero sin dudas el que más alabó a Mauricio Macri por el acuerdo con la Unión Europea fue el Presidente de Paraguay Mario Abdó Benitez, quien no dejó de ponderar la importancia que el mismo tendrá para sus sectores productivos.

El Presidente Chile Sebastián Piñera (quien llegó tarde al plenario) habló de “no caer en la trampa de la ideología” y permanentemente hizo mención a la incorporación de tecnología, la ciencia y el conocimiento en los tratados que se firmen. También fustigó duramente a Nicolás Maduro por la situación de Venezuela.

En síntesis: nadie dejó de ponderar el hecho de que durante la presidencia pro témpore de Argentina se haya logrado firmar el acuerdo con la Unión Europea. Bolsonaro fue también muy enfático en la necesidad de avanzar con otros acuerdos de libre comercio.

Finalmente todos los miembros del MERCOSUR suscribieron un crítico documento contra el gobierno de Venezuela, al que también estampó su rúbrica Sebastián Piñera.

Los acuerdos suscriptos por los Presidentes del Mercosur corresponden a:

1- Eliminación del cobro del roaming entre los países del Mercosur. "Es algo que nos va a permitir a los ciudadanos poder movernos sin que nos cambie la vida ni tengamos que pagar más por ello", aseguró.

2- Arancel externo común. "También seguimos trabajando para la consistencia del arancel externo común que tiene que ver con los temas de nuestra flexibilización y la búsqueda de competitividad para nuestras exportaciones", dijo.

3- Unificación del presupuesto del Mercosur. "Cada sector antes tenía su propio presupuesto y eso no garantiza un uso óptimo de los recursos. Ahora con un presupuesto unificado sabemos cómo compartimos los esfuerzos y dónde es que estamos consiguiendo los resultados", argumentó.

4- Un plan de salud de frontera. "Los argentinos sabemos lo importante que es tener políticas coordinadas en materia de salud y el ofrecimiento para los países vecinos. Ahora tenemos directrices comunes que hemos cerrado a nivel del Mercosur", afirmó.

5- Intercambio de información migratoria. "Hoy con los Estados asociados se avanzó sobre tener un acuerdo operativo para el intercambio de información sobre cuestiones migratorias entre los países del Mercosur y eso facilita el movimiento de nuestros ciudadanos entre los países miembros y los asociados", dijo Faurie. Los asociados son Bolivia –en proceso de adhesión–, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam.

6- Obligaciones familiares y violencia de género. Se acordó que las obligaciones familiares que se contraen por decisiones de la justicia de cualquier país ahora también valen para el resto de los países del Mercosur. Lo mismo sucede con las medidas que se tomen para la protección de la mujer ante situaciones de violencia de género.

7- Se formará una red de cooperación penitenciaria.

8- Defensa del consumidor. Se tomaron medidas para que la defensa del consumidor sea de forma conjunta dentro de los países del Mercosur.



LA RELACION CON EL PACIFICO

El Canciller Jorge Faurie destacó en este tema que "Esto tiene ahora una connotación valiosa –agregó– porque ya estamos en un proceso de diálogo y de coordinación y no solo en un tema que tenga que ver con la realidad social o el diálogo político, sino de proyectar al Mercosur sobre la zona pacífica y de poder ofrecer a la Alianza del Pacífico lo que significa la dimensión de la Unión Europea, toda vez que los países de la Alianza del Pacífico tengan acuerdos de libre comercio con la Unión Europea".

Luego insistió: "Tenemos que trabajar en una mayor concreción en la agenda entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Los países que lideramos los dos bloques tenemos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Hay que empezar a poner toda esta sinergia junta y empezar a trabajar para darle dinamismo".