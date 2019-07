El día del amigo que se "polariza" al viernes Locales 18 de julio de 2019 Redacción Por Al caer un sábado, muchos rafaelinos salen a festejar este día la noche antes. Las reservas por el momento son buenas, aunque admiten que no son las mismas que las del año pasado.

Celebrar el día del amigo es uno de los eventos más espléndidos que tiene el ser humano. Esta parece ser una fecha en donde las excusas casi no existen y esto predispone a todos. Roberto Fontanarrosa decía que "a la amistad hay que ejercitarla" y parece que los rafaelinos ya empezaron a hacerlo.

El sector gastronómico parece celebrar aún más el día en el cual se va a festejar la amistad. Será sábado y esto abre dos posibilidades: una de ellas es festejarlo en el día original, mientras que la opción más viable pareciera ser el viernes.

"Tengo muchas reservas para el viernes, no tantas para el sábado", lo dijo el encargado de un destacado bar del centro de la ciudad. Esto tiene que ver con que el sábado es más familiar y algunos deciden no dejar la familia.

"Tenemos las clásicas reservas, de muchos grupos de amigos que se van a juntar a comer y a celebrar. El viernes también hay", le dijo otro propietario a este Medio.

Las Redes Sociales se han convertido en una vía muy utilizada por los interesados en salir a comer afuera. El viernes sirve como excusa e hilo conductor para llegar a las 00.00 hs y darse el clásico abrazo por el día. Si bien cada sitio tiene lo suyo, pareciera ser que la opción más firme es viernes a la noche.



LA DEMANDA

Los comerciantes aducen estar "satisfechos" con las reservas. Sabido es que este es un día de mucha venta y por como están las cosas que ingresen reservas seguidas, no es malo para nadie.

Pero todos coinciden que las reservas realizadas, hasta el momento, no son las mismas que las del año pasado, por ejemplo. "No son las mismas que las del 2018 pero tenemos un número importante. El año pasado, faltando una semana, no teníamos más lugar. Hoy todavía quedan", expresó un comerciante.

En ese sentido, muchos locales siguen manteniendo la tendencia de los últimos años, y que trata de ofrecer una amplia gama de opciones gastronómicas, a diferentes horarios, y dentro de una extensión de varias jornadas. Todo esto, va de la mano de la situación económica que vive la Argentina, y que a la vez mucha gente elige desayunar o merendar, entonces se diversifica la demanda. Además, es una buena manera de cumplir, ya que la mayoría dispone de varios grupos de amigos.

Por su parte, muchos de los que consultan van derecho a esas opciones gastronómicas y a diferencia de otros años, hoy ya no se prioriza comer algo especial, sino que se busca un buen menú que esté sujeto a la economía de hoy: "buscan más juntarse que gastar en comida", expresó un empleado de un local céntrico.

La cosa es que los sitios más importantes de Rafaela tienen preparada una gama especial de comidas y bebidas que buscan abastecer de buena manera al cliente, y no espantarlos con los precios.

En fin, pase lo que pase, hay que festejar...