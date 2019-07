Volvieron a recibir ofertas por terrenos del Municipio Locales 18 de julio de 2019 Por Adrián Gerbaudo En enero se había hecho una puja de precios. Pero los valores estuvieron muy por debajo del valor del mercado y solamente se adjudicó 1 de los 9 terrenos que se habían subastado. Ayer se recibieron sobres cerrados por 6 de los 8 terrenos. Y a diferencia del anterior, hubo una base. "Las ofertas recibidas rondan los precios oficiales. Si todos los requisitos de la licitación se han cumplimentado, estamos más cerca de la adjudicación. La diferencia con la anterior fue notable", dijo la secretaria de Hacienda, Marcela Basano. Los dos terrenos que quedan volverían a ser licitados en el futuro. Lo recaudado servirá para concretar pasos a nivel en distintos lugares de la ciudad.

FOTO ARCHIVO DETALLES./ Los brindó la secretaria de Hacienda, Marcela Basano.

El pasado 21 de enero de la Municipalidad llevó adelante una puja de precios de 9 terrenos de su propiedad. El 18 de junio pasado, a través del decreto 49.228, se decidió adjudicar solamente uno de ellos, que se encontraba en el barrio Pizzurno. ¿Qué fue lo que pasó? En el resto, las ofertas estuvieron entre un 43% y un 65% por debajo del valor del mercado. Ante esta situación el Ejecutivo decidió no entregar los terrenos (que se encuentran en los barrios Villa Aero Club -6 predios-, y dos en el loteo que se desarrolla donde antes estaba el Hipódromo) y volver a llamar a licitación para los 8 predios.

Ayer se abrieron los sobres: hubo ofertas por 6 de ellos. Ahora, deberá pasar un tiempo para que el DEM evalúe cada oferta y determinar qué es lo que pasará con estos terrenos. Los otros dos, probablemente, vuelvan a salir a licitación.

Recordemos que esta presentación de ofertas se autorizó por Ordenanza N° 4.971 sancionada por el Concejo Municipal a mediados del año pasado. Es importante aclarar que para el dictado de la norma se tuvo en cuenta la existencia de terrenos propiedad del Estado local que no revisten utilidad pública por razones de ubicación, dimensiones o proximidades a otros espacios verdes, por lo que no pueden tener otro destino. Cabe destacar que los fondos serán destinados a la ejecución de las obras de paso a nivel de ferrocarril en intersección con diferentes calles de nuestra ciudad y/u otros cruces o nudos viales estratégicos a resolver por el Estado local. El primero de ellos, ya se concretó: es el de calle Sargento Cabral, mejorando la vinculación de los barrios del sur de la ciudad con el centro.



OFERTAS MUY BAJAS

Así lo confirmó la secretaria de Hacienda de la Municipalidad, Marcela Basano, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "En esa primera oportunidad, se hizo una licitación por los terrenos, sin base. Todas las ofertas estaban muy por debajo de los valores del mercado", indicó la funcionaria y agregó: "antes de esta nueva licitación, nosotros hicimos un pedido de cotización a la Cámara Inmobiliaria y nos manejamos con estos números. Nosotros, antes de rechazar las ofertas, hicimos una nueva consulta, en este caso, ante el Banco Nación. Corroboramos que las ofertas estaban muy por debajo de las cotizaciones de plazas. De los 9 terrenos, rechazamos 8 y uno fue adjudicado". En este caso, lo ganó la firma Arcafich, que pagó $ 1.000.000 por el catastro 34191 - lote 3 Conc. 313 - Fracción "C". La cotización, en este caso, estuvo un 28,5% por debajo de la cotización de plaza promedio. Se tomó como criterio que hubiere un "margen de tolerancia" de hasta un 30% del valor promedio de los lotes, según las tasaciones mencionadas. El resto de los terrenos cotizaron por debajo: por el catastro N° 34669, un 50,1%; por el N° 34670, un 43,9%; por el N° 34671, un 50,9%; por el N° 34672, un un 53,8%; por el N° 32852, un 65,3%; por el N° 35671, un 59,1%; por el N° 34229, un 43,6%; y por el N° 34230, un 49,2%.



NUEVA LICITACION

"Es por ello que hicimos un nuevo llamado a licitación por los 8 terrenos, pero esta vez, con base. El precio fue consensuado con el Concejo Municipal: no era el valor del mercado, sino que estuvo un poco por debajo. Se vendieron los pliegos, tal cual como lo decía el decreto. Hubo ofertas sobre 6 catastros y en 2 no hubo ofertas. Las ofertas recibidas -en sobre cerrado- rondan los precios oficiales. Están bastante cercanos. Si todos los requisitos de la licitación se han cumplimentado, estamos más cerca de la adjudicación. De cualquier modo, la diferencia con la anterior fue notable", confirmó Basano.

¿Qué pasará con los dos lotes por los que no se recibieron ofertas en el día de ayer? "Seguramente, más adelante volveremos a llamar a licitación. En estos casos, quedó desierta la licitación", dijo Basano.

De acuerdo a lo que dijo la funcionaria, los precios de la base de esta licitación rondaban entre $ 1.685.000 y los $ 2.230.000.

También destacó que la de ayer no fue una invitación a quienes habían participado de la anterior compulsa, sino que estuvo abierta para toda la ciudadanía. "Aquella gente que se presentó, podía volver a presentarse o no. Pero el hecho de poner una base, mucho más significativa, hizo que hubiera menos ofertas", dijo.



¿COMO SIGUE?

"Ahora vamos a hacer una evaluación de las ofertas y las condiciones del pliego. En función de eso, se decidirá sobre la adjudicación. En algunos casos, hubo tres oferentes. Hay que analizar cada una de ellas, hacer un cuadro de análisis económico, y con eso, desde Hacienda, decimos cuál es la que recomendamos adjudicar. Después, pasa a otras áreas técnicas y se decide finalmente", dijo Basano a Radio Galena.

"Al momento de adjudicar, tenemos que notificar a quienes ganaron. En ese momento, tienen que pagar el 50% del valor en efectivo", indicó, quien agregó que del acto del día de ayer participaron el Fiscal Municipal Daniel Galloppo y la escribana del Municipio, Jorgelina Basano.